¿Se va Mati Álvarez? Esta sería la razón por la que podría dejar Exatlón México

Día tras día Exatlón nos da mucho de qué hablar, pues entre Azules y Rojos, lo dan todo en cada prueba, pero hay algunas que rebasan a nuestros competidores y no solo en el estado físico, sino también en el mental y emocional, pues a final de todo, nuestros deportistas de alto rendimiento también son humanos.

En las últimas horas se ha hablado sobre la posibilidad de la salida de nuestra querida Mati Álvarez, siendo una baja bastante sensible para el Equipo Rojo, quien tendría un motivo bastante especial para poner fin a su participación en esta novena temporada del reality deportivo, pues su abuela se encontraría en un delicado estado de salud.

¿Mati Álvarez seguirá en Exatlón?

Hace unos días nuestra competidora “roja” recibió una llamada de su mamá quien le comentó que se encontraba angustiada y triste debido a que los doctores geriatras “no ven nada bien” a su abuelita de 90 años.

“Creo que cuando escuchas a tu mamá preocupada y no puedes hacer nada, es esa impotencia también de estar lejos de casa. Saber que no puedo dar un abrazo, saber que no puedo estar con mi familia y creo que sí me pesan tantas temporadas, tanto tiempo alejada de casa”; con estas palabras, Mati Álvarez dejó ver el cómo es que percibe ahora el tiempo tras varios años formando parte de este proyecto en el que semana a semana lo deja todo y que le ha llevado a ser una de las competidoras más queridas de México.

Tras la llamada con su mamá, Mati señaló: “Te amo mucho má y voy a estar prontito contigo y ya”, lo que dejó abierta una posibilidad sobre su salida prematura de la competencia.

¿Qué se sabe sobre el estado de la abuela de Mati Álvarez?

En la misma llamada que Mati tuvo con su mamá, se dejó saber que su abuela se encuentra en un estado delicado debido a que es una persona bastante mayor, aunque nuestra competidora del Equipo Rojo la tiene en mente como una guerrera e incluso señala las similitudes que ambas han tenido y destaca el apoyo que tuvo por parte de ella cuando comenzó a practicar deporte.

¿Por qué Mati Álvarez no fue a Madrid?

Tras haber ganado una Competencia Colosal, la máxima ganadora tomó la decisión de ir a ver a su abuela en estos momentos tan delicados, por lo que estos días serán bastante importantes para definir su continuidad.

Por ahora le mandamos muchos ánimos a Mati y su familia; no te pierdas ningún momento de Extalón México de lunes a viernes a las 8:30 PM y domingos a las 8:00 PM.