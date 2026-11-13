5 adornos navideños de K-Pop Demon Hunters que debes poner en tu árbol

La cuenta regresiva para Navidad ya ha comenzado por lo que muchas personas ya están planeando cómo decorar su hogar. En esta oportunidad te vamos a contar sobre cómo crear adornos navideños inspirados en K-Pop Demon Hunters para que tu árbol quede de la mejor manera.

Estas esferas personalizadas son una gran opción para decorar tu árbol de Navidad y verás como Rumi, Mira y Zoey se destacan en tu hogar. Ahora manos a la obra y ponte a hacer estos elementos.

¿Cómo hacer adornos navideños de las Guerreras K-pop?

Los 5 adornos imprescindibles para esta Navidad son los siguientes:

KPop Demon Hunters Ornament HUNTR/X:

Aquí tenemos una esfera circular de cerámica que cuenta con un acabado brillante de 7 cm de diámetro. Es una especie de logotipo en la que aparecen las tres integrantes de Las Guerreras K-pop.

Decoración Esta decoración es increíble. (Netflix/Netflix Shop)

KPop Demon Hunters Ceramic Ornament Derpy Tiger Happy Pawlidays

Luego tenemos esta opción que está inspirada en el querido tigre azul Derpy, cuenta con una temática invernal que puedes encontrar disponible en la colección navideña de Netflix Shop.

KPop Demon Hunters Rumi Christmas Tree Ornament

En este caso tenemos a una figura colgante sobre la lider de las Guerreras, Rumi. Ella aparece con su característico cabello morado que es una buena opción para coleccionar junto a las versiones de Mira y Zoey en Target.

KPop Demon Hunters HUNTR/X Golden Enamel Christmas Ornament

También puedes optar por un colgante metálico con detalles en esmalte dorado y azul que aporta un brillo elegante entre las luces del pino, disponible en Retro Festive.

Esferas transparentes DIY con stickers de Rumi, Mira y Zoey

Por último, tenemos esta gran opción que puedes hacer de manera económica y fácil. El procedimiento es rellenar las esferas huecas con diamantina o papel celofán morado y luego adhieres calcomanías impresas de los personajes siguiendo las plantillas.

Guerreras k-POP Estos elementos son ideales para una hermosa decoración. (Pinterest /Pinterest)

Estas son grandes propuestas para que tu árbol quede decorado con la magia de tus personajes favoritos.