Se acerca el Megapuente por la Revolución Mexicana, una gran oportunidad para que tus hijos puedan descansar de la escuela, pero es usual que puedan pegarse a algún dispositivo móvil. Para que eso no te pase, te daremos 5 ideas de manualidades con papel que puedes hacer con los pequeños, alternativas divertidas con los que podrán fomentar su creatividad.

5 manualidades con papel para hacer en el Megapuente por la Revolución Mexicana

Manualidad con papel: Ranita con lengua móvil

Realiza un círculo de papel verde, dobla por la mitad y realiza un orificio en el centro, decora una de las mitades con unos ojos y dos puntos negros para su nariz. Corta una tira roja, dobla por la mitad a lo largo e introduce un popote, eso lo meteremos por el orificio.

Manualidad con papel: Rana saltarina

Seguramente es una de las ideas de manualidades con papel que todos hemos hecho una vez, pero nunca pasa de moda. Con un rectángulo de papel verde, realiza ciertos dobleces para darle el aspecto del tierno animal, decora con unos ojos y con una patitas amarillas. Tus hijos podrán crear un auténtico ejercito de ranas para que jueguen con ellas en el Megapuente por la Revolución Mexicana.

Manualidad con papel: Personajes favoritos en 3D

Otra de las alternativas que puedes hacer con papel, es imprimir los personajes favoritos de tus hijos para que lo puedan recortar y crear, en redes sociales encontraras todo tipo de plantillas. Solamente es cuestión de que busques sus favoritos y listo.

Manualidad con papel: Serpiente con movilidad

Otra de las ideas de manualidades que puedes considerar es crear una serpiente, solamente debes recortar tiras, cada una de ellas las vas a unir para formar un cilindro, después las vas a unir para formar al reptil, puedes hacerlo del largo que deseas. Al final, en uno de los extremos agrégale su cabeza.

Manualidad con papel: Comida falsa

Por último, en el Megapuente por la Revolución Mexicana puedes hacer con tus hijos “comida”, una alternativa que podrían usar para jugar en familia o con sus amistades. En este caso, puedes encontrar todo tipo de alternativa para hacer con hojas.