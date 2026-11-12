Este es el lugar de tu casa donde nunca debes poner tu árbol de Navidad, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, el lugar menos recomendable para poner el árbol de Navidad es justo delante de la puerta principal o en medio del paso de entrada. Esta ubicación puede obstaculizar simbólicamente el ingreso y la circulación del Chi: la energía vital que, de acuerdo con esta filosofía china, fluye por los espacios.

¿Por qué el Feng Shui desaconseja colocar el árbol de Navidad frente a la puerta?

En el Feng Shui, la puerta principal es conocida como la entrada del Chi, porque representa el punto por el que la energía ingresa al hogar. Mantener esta zona despejada es una de las recomendaciones habituales de esta práctica para favorecer una circulación fluida.

La consultora y autora Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, aborda en sus publicaciones la importancia de la entrada de la vivienda y de evitar obstáculos que dificulten su uso y circulación. Aplicado a la decoración decembrina, este principio invita a no ubicar el árbol de Navidad justo delante de la puerta ni en un sitio que obligue a rodearlo para entrar.

También conviene evitar otros lugares poco apropiados:

Pasillos estrechos: el árbol puede reducir el espacio disponible y dificultar el desplazamiento.

el árbol puede reducir el espacio disponible y dificultar el desplazamiento. Frente a las puertas interiores: puede interferir con la apertura y el movimiento entre habitaciones.

puede interferir con la apertura y el movimiento entre habitaciones. Zonas de circulación constante: aumenta el riesgo de golpes, caídas de adornos y accidentes con las luces.

aumenta el riesgo de golpes, caídas de adornos y accidentes con las luces. Espacios desordenados: sumar una decoración voluminosa puede generar una sensación de saturación visual.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad para atraer armonía según el Feng Shui?

Una alternativa es elegir un rincón de la sala de estar o del comedor que permita contemplar el árbol sin bloquear puertas, ventanas ni recorridos habituales. Lo importante es que tenga suficiente espacio alrededor y que se integre con el resto de la decoración.

La experta Lillian Too, autora de numerosos libros sobre Feng Shui, desarrolla en sus publicaciones principios relacionados con la distribución de los ambientes, el equilibrio de los elementos y la armonía del hogar. Desde ese enfoque, la ubicación del árbol puede pensarse como parte de una composición ordenada, sin concentrar demasiados objetos en un mismo sector.

Para elegir el sitio, se pueden tener en cuenta estas recomendaciones:

Buscar un rincón despejado: permite que el árbol se destaque sin obstaculizar el paso.

permite que el árbol se destaque sin obstaculizar el paso. Mantener libre la entrada: la puerta principal debe abrirse por completo y el acceso debe permanecer cómodo.

la puerta principal debe abrirse por completo y el acceso debe permanecer cómodo. Evitar la acumulación de adornos: una decoración equilibrada ayuda a conservar una sensación de orden.

una decoración equilibrada ayuda a conservar una sensación de orden. Revisar la iluminación: las luces deben colocarse de manera segura, lejos de materiales inflamables y sin cables atravesando zonas de paso.

En definitiva, el Feng Shui no establece una única ubicación obligatoria para el árbol de Navidad, ya que la distribución de cada vivienda es diferente. Su principio central es evitar los obstáculos y mantener una circulación cómoda y armoniosa.