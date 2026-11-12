Si quieres darle un toque muy cute a tu espacio y disfrutas mucho de los juguetes de los 90, te recomendamos hacer tus propios stickers de Polly Pocket. Revive la nostalgia llevando a todos lados un estilo único y bastante original. A continuación te dejamos 4 plantillas de stickers de Polly Pocket que podrás imprimir en tu casa y que las podrás usar para decorar tu tablet, tu computadora o lo que tú quieras:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Elige cuál de las plantillas es tu favorita y acomódalas dentro de un programa de edición para colocarlas en una hoja tamaño carta. Dale el tamaño deseado e imprímela en papel adhesivo para crear así tus propios stickers de Polly Pocket. Si quieres protegerlos o darles un efecto cromado, no dudes en colocar vinil holográfico sobre tus stickers y recortarlos; verás cómo estos quedan con un toque mucho más profesional.

¿Dónde colocar los stickers para que tu laptop no se vea saturada?

El estilo collage saturado luce muy bien en las laptops, pero si ese estilo no va contigo, no te preocupes, puedes elegir un sticker que se convierta en tu protagonista y acompañarlo con tres o más stickers más pequeños a su alrededor. Eso sí, toma en cuenta que los stickers no deben cubrir las ventilaciones, los puertos, las bisagras, las cámaras o etiquetas importantes para no descomponerla. En cuanto a la tablet, recuerda dejar libre el espacio donde apoyas la tablet o donde conectas el teclado y demás accesorios.

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