Peinados con listones de terciopelo en 3 minutos: 3 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas

Durante las fiestas de diciembre, los compromisos sociales suelen acumularse y el tiempo para arreglarse se reduce al mínimo. Cuando el cabello no está recién lavado y las raíces comienzan a verse planas o ligeramente grasas, recurrir a un accesorio textil es la solución más rápida y sofisticada.

Los listones de terciopelo se han consolidado como el complemento estrella de la temporada invernal. Su textura rica y opaca aporta un aire festivo inmediato que desvía la atención de la raíz, logrando peinados pulidos, románticos y dignos de salón en apenas 3 minutos.

3 mejores ideas de peinados rápidos con terciopelo para tus eventos

Coleta baja pulida con moño largo

3 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas 3 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas

El cabello del segundo o tercer día tiene la maleabilidad perfecta para lograr un efecto pulido sin frizz.

Haz una raya en medio muy definida, cepilla todo tu cabello hacia atrás con un poco de gel o crema para peinar y sujétalo en la nuca con una liga delgada.

Toma un listón de terciopelo negro o rojo vino, átalo alrededor de la liga formando un lazo clásico y deja que las tiras caigan largas sobre tu espalda.

Semirecogido con torsión lateral y lazo protagonista

3 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas 3 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas

Ideal para quienes desean llevar el cabello suelto con ondas o movimiento pero necesitan despejar la parte frontal que suele engrasarse más rápido.

Separa los dos mechones frontales que enmarcan tu rostro, enróllalos suavemente hacia atrás y únelos en el centro de la coronilla con una pinza pequeña o liga. Cubre el broche atando un moño mediano de terciopelo en tono verde bosque o azul marino.

Moño bajo despeinado por cinta

Peinados con listones de terciopelo en 3 minutos: 4 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas Peinados con listones de terciopelo en 3 minutos: 4 ideas elegantes para disimular el cabello sin lavar en las fiestas

La opción definitiva cuando las puntas están rebeldes y necesitas recoger toda la melena sin esfuerzo.

Recoge todo tu cabello en un chongo bajo a la altura de la nuca, dejando un par de mechones sueltos alrededor del rostro para suavizar las facciones. Envuelve la base del chongo dos veces con un listón de terciopelo largo y haz un nudo sencillo en la parte inferior o superior, dejando los extremos colgando.