Prepara un aromatizante navideño para que tu casa huela delicioso en diciembre

Diciembre es uno de los meses en los que más atención se presta a la decoración y los detalles del hogar. Además del árbol de Navidad, las luces y los adornos, los aromatizantes también pueden ayudar a crear una atmósfera acogedora para recibir a familiares y amigos.

Una alternativa económica consiste en preparar un aromatizante casero navideño con ingredientes naturales que suelen estar presentes en la cocina. La combinación de frutas, hierbas y especias libera compuestos aromáticos al calentarse en agua y permite elaborar una fragancia inspirada en los olores tradicionales de la Navidad.

¿Cómo preparar un aromatizante navideño casero con naranja y canela?

Para elaborar esta preparación necesitarás ingredientes fáciles de conseguir y un atomizador limpio donde colocar el líquido una vez que se haya enfriado.

Cáscaras de 2 naranjas

2 ramas de canela

8 clavos de olor

2 ramas pequeñas de romero fresco

Media manzana cortada en rodajas

2 tazas de agua

Alcohol etílico de uso doméstico (para facilitar la dispersión)

1 atomizador limpio

Paso a paso:

Lava la naranja, la manzana y el romero. Retira las cáscaras de naranja y coloca todos los ingredientes en una olla junto con la canela y los clavos. Agrega las 2 tazas de agua y lleva a hervor. Después, baja el fuego y deja cocinar durante 10 o 15 minutos. Retira la olla del fuego, espera a que alcance la temperatura ambiente y filtra el líquido para eliminar los restos sólidos. Vierte la infusión en un atomizador limpio. Si deseas incorporar alcohol, hazlo únicamente después de que el líquido esté completamente frío. Agita antes de utilizar y distribuye pequeñas cantidades en el ambiente, evitando rociar directamente muebles, telas o superficies delicadas.

¿Por qué la naranja, la canela y el clavo de olor son ideales para perfumar la casa en Navidad?

La elección de estos ingredientes tiene una explicación científica: contienen sustancias volátiles que se liberan y dispersan en el aire, generando aromas característicos. De acuerdo con información de la Royal Society of Chemistry, los aceites esenciales de las cáscaras de cítricos contienen limoneno: un compuesto responsable de buena parte de su fragancia fresca y reconocible.

Por su parte, la canela contiene cinamaldehído, una sustancia asociada con su aroma especiado, mientras que el clavo de olor aporta eugenol, un compuesto aromático que también está presente en algunas hierbas y especias. El romero, en tanto, contiene componentes volátiles como el cineol y el alfa-pineno, que contribuyen a su perfume herbal.

Finalmente, debes considerar una precaución importante: esta preparación es un aromatizante ambiental casero, no un desinfectante ni un producto de conservación prolongada. Como contiene agua y materia vegetal, debe guardarse refrigerada y utilizarse en un plazo breve, preferentemente de 24 a 48 horas.

No se debe pulverizar cerca de llamas, estufas o fuentes de calor, especialmente si contiene alcohol. También conviene evitar su aplicación sobre mascotas, alimentos y personas sensibles a las fragancias.