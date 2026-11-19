Cuando pensamos en Navidad, automáticamente lo relacionamos con Santa Claus, con la nieve, los regalos y el árbol de Navidad, y es que forma parte fundamental de la decoración de las fiestas decembrinas y que su armado se ha convertido en tradición para todos y que tiene un profundo significado. Pero, a veces no contamos con el presupuesto o el espacio necesario para contar con este elemento decorativo, por lo que hay cinco ideas que reemplazarán este clásico adorno y que transmitirá elegancia.

Como lo mencionábamos, estamos a pocas semanas de la llegada de Navidad, y hay quienes ya están pensando en cómo van a decorar el hogar para esta fecha; tales como los centros de mesa elegidos, los adornos para colocar en el interior y el árbol de Navidad. Por eso, es que hay quienes ya están buscando precios para comprar nuevos elementos e incorporarlos, pero esto suele implicar mucho gasto.

Importancia del árbol de Navidad

El árbol de Navidad es fundamental para la Navidad y es que representa la unión familiar, aporta calidez al ambiente y funciona como esperanza, renovación y cierre de un ciclo. A su vez, su armado es una tradición, de la cual ninguno se lo quiere perder. Pero, a veces ocurre, que no contamos con el espacio suficiente para tener este adorno, o con el tiempo para armarlo, por lo que hay cinco ideas diferentes que aportarán estilo y elegancia.

5 ideas que reemplazan al árbol de Navidad

Árbol de Navidad con libros: podrás usar los libros que tienes en casa y tendrás que acomodar estos ejemplares formando una estructura triangular que imite la silueta del pino; y podrás ir jugando con los tamaños y los colores. Incluso, podrás colocar luces LED o pequeñas esferas

Árbol de Navidad con luces LED en la pared: debes usar una serie de luces navideñas y dibujar un triángulo sobre una pared libre y recrear la figura del árbol; sujetarlas con ganchos transparentes y hasta agregar incorporar fotografías familiares

Ramas naturales en jarrones: aportará un estilo minimalista y para eso, debes buscar ramas de eucaliptus, abeto, colocándolas de diferentes alturas en un jarrón de cristal y agregar pequeños adornos

Árbol de Navidad de madera: estas piezas recrearán la forma del árbol tradicional, pero con un estilo minimalista. Podrás incorporar figuras de papel, pequeños colgantes, esferas ligeras o lazos de terciopelo