Estos son los 5 alimentos que debes consumir para lucir una piel luminosa en vacaciones
La piel y su cuidado es elemental para las vacaciones, donde es común salir y exponerse al clima. Por eso, estos alimentos son claves para esos propósitos.
Los que salen de vacaciones en Semana Santa (consejos que pueden servir para el futuro) tienen una real preocupación en proteger su piel de los siempre impactantes rayos del sol. Evidentemente acudir a cremas o bloqueadores son claves, pero este tema puede mantenerse sano de manera constante gracias a estos alimentos. Conoce lo que debes comer para tener salud cutánea.
¿Por qué estos alimentos son clave para el cuidado de la piel?
En este mismo espacio se recomiendan infinidad de oportunidad de cremas o mezclas de elementos naturales para cuidar la piel y la salud en general. Sin embargo, muchos ignoran o no prestan la atención debida a la alimentación, que puede ayudar cuando precisamente el sistema se somete a cambios de temperatura, de dieta, deshidratación o el calor.
Este tipo de experiencias típicas de vacaciones generan que el brillo y luminosidad del aspecto cutáneo desaparezca o pierda impacto. Ante eso, los alimentos a consumir son de suma importancia, pues se requiere de nutrientes como las vitaminas, antioxidantes y grasas saludables. Esto genera hidratación natural, protección y la tan anhelada luminosidad.
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¿Cuáles son 5 alimentos útiles para la luminosidad de la piel?
Entonces, en estas vacaciones - en otras - o en el día a día donde es posible exponerte a complicaciones diversas… cuida tu piel con el consumo constante de los siguientes alimentos.
- Cítricos - Estos aportan vitamina C, esencial para la producción de colágeno, lo cual también se traduce en una piel más firme. Aquí los frutos claves son la toronja, la naranja y el limón.
- Pepino - Dado su alto contenido de agua, es ideal para la hidratación del aspecto cutáneo. En los días de alto impacto por el calor ayuda con la frescura y la desinflamación.
- Aguacate - La hidratación de este alimento llega de manera interna, ayudando a la elasticidad y a la no resequedad causada por el sol. Todo esto por las grasas saludables y la Vitamina E que contiene.
- Zanahoria - Este alimento ayuda gracias a la protección contra los efectos provocados por el sol, favoreciendo un tono más saludable y uniforme. Esto gracias a su alto contenido de betacarotenos.
- Frutos rojos - Las fresas, los arándanos o las frambuesas son ricas en antioxidantes, combatiendo así radicales libres y a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.