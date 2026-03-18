Cómo cuidar tu piel en temporada de calor sin dañarla

Para poder cuidar de tu piel durante la temporada de calor, que permanece durante los meses de primavera-verano, es necesario mantener un equilibrio adecuado entre la fotoprotección solar, la hidratación profunda y la limpieza suave.

Esto es importante, independeintemente del color de tu tez o el tipo de piel que tengas, ya que los rayos UV no solo causan quemaduras, sino que también influyen en el envejecimiento prematuro, la aparición de arrugas y de manchas y aumentan el riesgo de enfermedades cutáneas.

Christian Nodal revela detalles del concierto que prepara en la Plaza México

Así cuidas tu piel en temporada de calor sin dañarla

El primer paso para cuidar tu piel durante esta temporada de calor es utilizar correctamente el protector solar, esto implica aplicar una capa generosa en el rostro y retocarlo cada que sea necesario. Incluso colocarlo en días nublados, idealmente con un FPS de 30 o 50, en verano.

La protección solar es fundamental para proteger la piel durante la temporada de calor|Pexels: Angela Roma

La regla de los dos dedos de producto te ayudará a cubrir sonas como el rostro y el cuello. No debes olvidar colocar también en las orejas, el dorso de las manos, los pies y el cuero cabelludo y volver a aplicar después de dos o tres horas de exposición solar.

Expertos recomiendan no asolearse durante los momentos críticos de los rayos del sol, que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Además de llevar una correcta hidratación.

Humectar la piel durante la primavera y verano la portege de las altas temperaturas|Pexels: Tofros.com

Para este último paso se aconsejan dos niveles, el primero es el externo y consiste en la aplicación de cremas especiales que sean sumamente hidratantes, si se aplican después del baño la piel la absorverá mejor.

El segundo es el nivel interno, que consiste en una correcta hidratación tomando al menos dos litros de agua, dependiendo de cada persona, además de consumir frutas y verduras que sean ricas en líquidos y en vitaminas, como el omega 3, que está relacionado con el fortalecimiento de la barrera cutánea.

Usar barreras físicas de protección solar ayudará a prevenir que se dañe la piel|Pexels: Rebeca Gonçalves

También se recomienda agregar barreras físicas para complementar la protección solar, como sobreros, lentes de sol, gorras, sombrillas y ropa ligera que sea de manga larga.