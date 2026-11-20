Cuando las mujeres deciden hacerse un cambio de look, lo que generalmente hacen es cortarse el cabello, elegir otro tipo de prendas y hasta teñirse el cabello, que puede traer algunos beneficios si estás buscando un cambio radical. Sin embargo, si no se hace con precaución, esto puede causar daños en el cuero cabelludo, por lo que hay algunos consejos para evitar que se deslave antes de las fiestas decembrinas. Si quieres que la tintura perdure, tienes que seguir estas cinco claves que compartieron los estilistas.

Una de las actividades más comunes que hacen las mujeres sobre su cabello es teñírselo, y esto puede ser por varios motivos, ya sea porque quieren ocultas algunas imperfecciones como las canas o porque están buscando un cambio de look y que la melena se vea más brillosa y suave; con otro color. A su vez, el objetivo es que dure por varios meses, pero estamos ante un serio problema.

Por qué el cabello teñido pierde su color

Y es que según lo que revelaron los estilistas, el tinte aplicado sobre el cabello comenzará a perder intensidad con los lavados, la exposición al calor de las secadoras; y es que durante los meses de noviembre y diciembre, donde aumentan las exposiciones públicas por las reuniones, es cuando la tintura puede ir perdiendo intensidad y estarán obligadas a teñirse nuevamente. Por eso, es que los peluqueros compartieron las cinco claves que te ayudarán a proteger la intensidad del color y conservar una cabellera luminosa.

5 claves para evitar que el tinte pierda intensidad

Espacia los lavados para evitar que el tinte se deslave: cuando lavas el cabello, una pequeña cantidad de pigmento puede perderse, especialmente si usas agua muy caliente. Por eso, debes evitar lavarlo por costumbre cuando no lo necesita

Utilizar champú y acondicionador para el cabello teñido: los productos específicos para el pelo están diseñados para limpiar sin retirar los pigmentos y ayuda a conservar la apariencia del color, por lo que tienes que elegir champús suaves y acondicionadores que hidraten. Hay que evitar productos de limpieza profunda en cada lavado

Lavar tu melena con agua tibia o fresca: las temperaturas elevadas pueden favorecer la resequedad y hacer que la fibra capilar pierda suavidad sin brillo; procura lavar la melena con agua tibia y terminar con un enjuague fresco

las temperaturas elevadas pueden favorecer la resequedad y hacer que la fibra capilar pierda suavidad sin brillo; procura lavar la melena con agua tibia y terminar con un enjuague fresco Aplicar una mascarilla hidratante una vez por semana: la coloración puede dejar el cabello poroso o seco y cuando la fibra capilar está deshidratada, la melena se verá opaca y el color pierde parte del atractivo visual. Debes incorporar una mascarilla hidratante una vez por semana y elegir una fórmula adecuada para el tipo de cabello