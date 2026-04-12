5 claves para decorar una cocina estrecha y hacerla más linda y funcional

Decorar una cocina estrecha y hacerla más linda y funcional es posible si se aplican soluciones que optimicen el espacio, potencien la luz y mejoren la distribución. Desde elegir muebles adecuados hasta aprovechar las paredes, pequeños cambios pueden transformar por completo un ambiente tipo pasillo en un lugar cómodo, ordenado y estéticamente atractivo.

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En este sentido, el diseño de interiores pone el foco en la planificación inteligente. En cocinas angostas cada centímetro cuenta, por lo que la clave está en evitar la sobrecarga visual y priorizar la practicidad sin resignar estilo. A esto se suma la mirada de profesionales que recomiendan apostar por materiales y colores que amplíen visualmente el espacio.

¿Cómo decorar una cocina estrecha): 5 ideas clave para ganar espacio y funcionalidad

Para transformar una cocina pequeña y alargada, estas 5 claves resultan fundamentales:



Apostar por muebles de líneas simples y poco profundas: los módulos compactos permiten una mejor circulación. La interiorista española Natalia Zubizarreta sugiere elegir muebles sin tiradores o tipo uñero para lograr un efecto más limpio y continuo. Usar colores claros y tonos neutros: blancos, beiges o grises suaves reflejan mejor la luz y generan sensación de amplitud. Aprovechar las paredes con almacenamiento vertical: estantes abiertos o alacenas altas permiten liberar la mesada. Esto no solo suma espacio de guardado, sino que también ordena visualmente el ambiente. Incorporar buena iluminación: combinar luz general con iluminación puntual bajo alacenas mejora la funcionalidad. El estudio de diseño Lumens destaca que una cocina bien iluminada parece más amplia y segura para trabajar. Optar por una distribución en línea o paralela: en cocinas tipo pasillo, estas disposiciones son las más eficientes. Permiten optimizar el recorrido y evitar obstáculos innecesarios.

5 trucos de interiorismo para ampliar visualmente una cocina estrecha

Más allá del mobiliario, existen recursos decorativos que ayudan a que el espacio se perciba más amplio y armonioso:



Revestimientos continuos : usar el mismo material en paredes y salpicadero genera unidad visual.

: usar el mismo material en paredes y salpicadero genera unidad visual. Superficies reflectantes : acabados brillantes o electrodomésticos en acero inoxidable multiplican la luz.

: acabados brillantes o electrodomésticos en acero inoxidable multiplican la luz. Pisos en dirección longitudinal : colocados a lo largo, acentúan la sensación de profundidad.

: colocados a lo largo, acentúan la sensación de profundidad. Puertas corredizas : eliminan barreras y mejoran la circulación.

: eliminan barreras y mejoran la circulación. Orden visual: evitar la sobrecarga de objetos es clave para no achicar el espacio.

La interiorista argentina Clara B. Ferrer resume: "En espacios pequeños, menos es más. Cada elección debe tener una función y aportar ligereza visual". Con decisiones estratégicas y un enfoque práctico, una cocina estrecha puede convertirse en un ambiente tan funcional como estéticamente atractivo.