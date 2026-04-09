El cuarto de un bebé es de las áreas que más trabajo cuesta decorar, quizá porque los padres buscan que todo esté en su lugar y no falte ni un solo objeto o mueble para cuando llegue el nacimiento del nuevo integrante de la familia. En medio de ese caos, traemos para ti estas 5 ideas para que este espacio se vea aesthetic, pero sobre todo cómodo. Así puedes reemplazar el tapete de tu habitación.

De acuerdo con un artículo del portal Niasa, los colores predilectos para pintar el cuarto de un bebé son el rosa pastel, el azul celeste y el amarillo. No obstante, ahora los expertos de diseños de interiores recomiendan agregar diferentes detalles para lo que será el dormitorio del primogénito o más pequeño de la familia. Estas son las 4 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu habitación por una corrediza.

Así puedes decorar el cuarto de tu bebé

1. Animales: Uno de los más clásicos para el cuarto de tu bebé es adornarlo con diferentes peluches de animales, pero ello también lo puedes llevar a las paredes, ya sea pintados o instalando cenefas decorativas.

5 ideas para decorar el cuarto de un bebé y que se vea aesthetic|Pinterest

2. Lámparas con elementos: Sin duda, las lámparas serán de gran ayuda para que la habitación no quede en completa oscuridad. Puedes comprarlas en forma de nube e instalarlas en la pared o en el techo.

5 ideas para decorar el cuarto de un bebé y que se vea aesthetic|Pinterest

3. Cielo: Un cuarto con las paredes o el techo pintado de azul celeste con unas pequeñas nubes es una buena opción para decorar el cuarto de un bebé.

5 ideas para decorar el cuarto de un bebé y que se vea aesthetic|Pinterest

4. Estrellas: Sin duda, una opción para decorar el techo del cuarto de un bebé es instalando estrellas, las cuales durante el día pasarán desapercibidas, pero cuando el sol se oculte, serán las que iluminarán la habitación.

5 ideas para decorar el cuarto de un bebé y que se vea aesthetic|Pinterest

5. Iniciales. Personaliza el cuarto de tu bebé al instalar las letras de sus iniciales o, en efecto, su nombre. Otra de las opciones es instalar su signo zodiacal.