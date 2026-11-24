Estamos a poco tiempo de que la magia navideña comience a inundar cada rincón por lo que te puedes ir preparando para que tu casa no sea la excepción. Es por eso que te traemos unas ideas muy interesantes para decorar.

Para obtener una decoración personalizada puedes hacer esferas navideñas con fotos de tu familia. Esta es una forma interesante de vivir esta fecha de manera diferente.

¿Cómo hacer esferas navideñas?

Esfera transparente estilo “bola de nieve”

Es la opción más clásica, rápida y vistosa para el árbol. Para ello necesitas esferas acrílicas o de plástico transparente (de las que se abren por la mitad o tienen boca ancha), fotos impresas, nieve artificial (o bolitas de telgopor/unicel diminutas), lentejuelas o purpurina y cinta decorativa.

Lo que debes hacer es recortar la foto en círculo, si lo deseas puedes pegar dos fotos de espaldas para que se vean de ambos lados. La colocas dentro de la esfera, agregas una cucharada de nieve artificial o brillo, cierras la esfera y le colocas un moño en la parte superior.

Rodaja de madera rústica con foto transferida

Aquí tenemos una decoración que es más cálida, artesanal y puede durar más. Los materiales que necesitas son: rodajas pequeñas de madera con un agujerito para colgar, fotos impresas en impresora láser (es importante que sea láser y en modo espejo), cola vinílica o Mod Podge, barniz al agua y cordón de yute.

Para armarlas deberás colocar una buena capa de cola vinílica en la madera y pegar la foto boca abajo presionando bien para quitar burbujas. Deberás dejar secar toda la noche y al otro día vas a humedecer el papel con una esponja, frota suavemente con los dedos hasta retirar toda la pulpa de papel, dejando solo la tinta en la madera. Protege con barniz y pasa el cordón. (Tip: Si no tienes impresora láser, puedes simplemente recortar la foto y pegarla directamente con barniz estilo decoupage).

Esfera flotante con foto enrollada

Por último, tenemos una excelente idea para esferas de vidrio o plástico que no se abren a la mitad, sino que solo tienen el orificio superior. Los materiales que necesitas esfera transparente de una sola pieza, foto impresa en papel fotográfico o acetato transparente, un palito de brochette, plumas pequeñas o ramitas de pino artificial y listón.

Lo que deberás hacer es recortar la foto en forma de círculo o rectángulo del tamaño del diámetro de la esfera. La vas a enrollar con cuidado y lo colocas por el cuello de la esfera. Con el palito de brochette la vas a desplegar y acomodar. Rellena el fondo con unas ramitas verdes o plumas para darle soporte y cierra con la tapa metálica.