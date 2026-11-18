La música, los colores llamativos y los personajes de KPop Demon Hunters son ideales para convertirlas en 5 plantillas para imprimir y crear una lotería infantil, un juego tradicional mexicano con tarjetas ilustradas y fichas. Mientras que estas 4 de las Guerreras KPop sirven para hacer cartas y sorprender a tus seres queridos.

Para ello puedes utilizar hojas blancas, cartulina, tijeras, colores o semillas secas. Además, cada participante puede reconocer a sus personajes favoritos mientras intenta completar las casillas antes que los demás. También puedes optar por estas 4 plantillas de stickers para imprimir y pegar en tu termo con Hello Kitty.

5 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear una lotería infantil 5 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y crear una lotería infantil (IA)

Las plantillas de KPop Demon Hunters para lotería

1. Rumi como protagonista del tablero: La primera propuesta tiene como figura central a Rumi, líder del trío musical. Su cabello morado, vestuario escénico y espada permiten reconocerla fácilmente. El diseño puede incluir 16 casillas con distintas poses, accesorios musicales, elementos relacionados con sus poderes y expresiones del personaje.

2. Mira con accesorios, vestuario y poses: El segundo modelo puede reunir diferentes ilustraciones inspiradas en Mira, integrante conocida por su personalidad rebelde, su talento como bailarina y su carácter directo. Su cabello rosado constituye uno de los rasgos visuales más reconocibles.

3. Zoey con micrófonos, colores y elementos musicales: La tercera alternativa tiene como protagonista a Zoey, la integrante más joven del trío. El diseño puede utilizar tonos naranjas, amarillos y rosados, además del retrato principal. Para aumentar la dificultad, cada tarjeta puede mostrar únicamente un accesorio o una parte del vestuario, sin incluir el nombre del personaje.

4. Jinu como figura principal: El cuarto modelo cambia el protagonismo hacia Jinu, líder del conjunto Saja Boys. Su apariencia, vestuario escénico y relación con el mundo sobrenatural permiten incorporar imágenes distintas a las utilizadas en los tableros anteriores.

5. HUNTR/X contra Saja Boys: Una distribución de 16 espacios facilita incorporar ocho imágenes relacionadas con HUNTR/X y ocho correspondientes a sus rivales. Cada participante puede recibir una combinación diferente, mientras que quien dirige la partida conserva el conjunto completo de tarjetas.