Las conversaciones con amigas pueden tener un toque inspirado en HUNTRIX y Saja Boys gracias a los paquetes de stickers personalizados. Los personajes de KPop Demon Hunters ofrecen distintas posibilidades para crear imágenes con expresiones, frases y poses que puedes utilizar en chats grupales o para mandarlas a tus amigas. También puedes optar por estas 5 plantillas para imprimir y crear una lotería infantil.

Cabe destacar que no necesitas conocimientos de diseño para hacer estas 6 ideas, ya que WhatsApp incorpora herramientas para crear stickers a partir de fotografías y otras imágenes, además de opciones para editar, agregar texto y guardar las creaciones en tus colecciones. También puedes utilizar aplicaciones externas para quitar fondos y preparar ilustraciones antes de importarlas, como lo son estas 4 plantillas de las Guerreras KPop para hacer cartas y sorprender a tus seres queridos.

Cómo hacer stickers de KPop Demon Hunters en WhatsApp: 6 ideas divertidas para mandarlas a tus amigas Cómo hacer stickers de KPop Demon Hunters en WhatsApp: 6 ideas divertidas para mandarlas a tus amigas (IA)

Los stickers para WhatsApp de KPop Demon Hunters

1. Rumi con cara de sorpresa: Una imagen de Rumi con los ojos abiertos o una expresión de asombro puede funcionar para responder cuando una amiga cuenta un chisme inesperado. Puedes agregar frases cortas como “¿Qué?”, “No puede ser” o “Necesito contexto”.

2. Mira para responder con actitud: Las expresiones de Mira son ideales para una pegatina para conversaciones en las que quieras mostrar seguridad, sarcasmo o indiferencia. Algunas frases que puedes incluir son “Yo no fui”, “Obvio” y “Ni me importa”.

3. Zoey con frases de amistad: La integrante más joven de HUNTR/X puede protagonizar diseños para enviar mensajes cariñosos. Algunas opciones son “Te quiero”, “Amiga, tú puedes” y “Siempre juntas”.

4. Jinu para las conversaciones dramáticas: El líder de Saja Boys puede convertirse en el protagonista de stickers con frases como “Estoy en problemas”, “No me lo esperaba” o “Qué vergüenza”.

5. Saja Boys con mensajes divertidos: Puedes agregar frases como “Llegamos”, “El espectáculo comienza” o “Todos juntos”. Para conservar los detalles, utiliza una imagen horizontal y evita recortar demasiado los extremos.

6. Stickers de HUNTR/X para celebrar: Rumi, Mira y Zoey también pueden aparecer juntas en una imagen con estrellas, corazones y elementos musicales. Las frases “Somos imparables”, “Modo amigas” y “Equipo completo” utilizan el diseño para celebrar una buena noticia, felicitar a alguien o compartir un momento especial.