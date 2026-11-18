En la actualidad, frente a las largas y a veces agotadoras rutinas diarias, se vuelve sumamente necesario tomarse una pausa para desconectar y recargar energías. En este escenario, las manualidades y las ideas DIY (hazlo tú mismo) se posicionan como una excelente opción.

Estas prácticas permiten canalizar el estrés, estimular la concentración y regalarse. Las ideas DIY proponen así un momento de disfrute personal a través del arte y la creación, algo que puede compartirse entre grandes y chicos.

Ideas DIY beneficiosas

Las iniciativas DIY consisten en la elaboración, modificación o reparación de objetos por cuenta propia, sin la necesidad de recurrir a profesionales o productos comerciales ya terminados.

Quienes incursionan en este tipo de manualidades destacan sus beneficios entre los que se encuentra que fomenta la autoexpresión y la originalidad, estimula la creatividad, mejora la destreza manual y ofrece una profunda sensación de satisfacción al ver una idea convertida en realidad.

¿Cómo hacer collares K-Pop?

En este mismo presente, muchos de los proyectos creativos DIY se encuentran fuertemente inspirados en el universo visual de la película Las Guerreras K-Pop, cuyo rotundo éxito ha cautivado a miles de fanáticos en todo el mundo.

Aprovechando esta tendencia, a continuación te presentamos tres ideas DIY paso a paso para que aprendas a confeccionar tus propios collares con mostacillas y lucir el estilo de tus heroínas favoritas:

Collar “Estrella del Escenario” (Estilo Choker Brillante)

Materiales: Mostacillas plateadas o doradas, hilo encerado o tanza elástica, un dije pequeño en forma de estrella y broche (si usas hilo no elástico).

Paso a paso

Mide tu cuello con la tanza o hilo y deja unos centímetros extras para asegurar los nudos. Inserta las mostacillas metalizadas en patrón continuo hasta llegar a la mitad de la longitud deseada. Coloca el dije de estrella en el centro y continúa enhebrando mostacillas hasta completar la medida. Cierra con un nudo firme o coloca los terminales y el broche.

Collar “Ritmo Neón” (Estilo Degradé Multicolor)

Materiales: Mostacillas en tres tonos vibrantes (por ejemplo, fucsia, turquesa y violeta), tanza elástica y tijeras.

Paso a paso

Corta un tramo de tanza elástica de unos 40 cm y estírala suavemente para evitar que ceda después. Comienza a enhebrar las mostacillas agrupándolas por bloques de color para lograr un efecto degradé (primero fucsia, luego violeta y finalmente turquesa). Repite el patrón simétricamente desde el centro hacia los extremos y realiza un nudo de cirujano doble. Corta el excedente con cuidado.

Collar “Fuerza Guerrera” (Collar de Cuentas con Nombre o Inicial)

Materiales: Mostacillas blancas o negras de fondo, cuentas de letras (alfabeto), mostacillas de colores pasteles y tanza.

Paso a paso