El calzado y las prendas de color blanco tienen el inconveniente de que reflejan cualquier mínimo rastro de suciedad, lo que exige extremar los cuidados diarios para mantener una estética impecable en todo momento.

Un simple roce con la acera, el polvo ambiental o las manchas accidentales se adhieren de inmediato a sus fibras por lo que se transforman rápidamente en un aspecto descuidado. Lucir tenis así, resulta muy complejo de disimular.

Tenis blancos sucios

Lograr que nuestro calzado luzca nuevamente radiante presenta una dificultad considerable debido a los materiales compuestos que suelen integrar, como mallas sintéticas, lonas de algodón, costuras de poliéster y suelas de goma porosa.

Estos componentes son los que absorben la suciedad en capas profundas y, al reaccionar con el calor o con productos de limpieza inadecuados, tienden a desarrollar un molesto tono amarillento. El resultado es que se arruina por completo el resultado que buscábamos al limpiar nuestros tenis.

El truco del agua oxigenada

Para solucionar este problema de forma segura, el agua oxigenada se presenta como un ingrediente extraordinario que ofrece múltiples beneficios dentro de nuestra casa. Esta se convirte en la gran aliada para protagonizar el truco ideal para blanquear tenis sin recurrir a la agresividad de la lavandina.

La acción efervescente del agua oxigenada actúa como un blanqueador suave pero sumamente eficaz y con la capacidad suficiente para desprender la suciedad incrustada en las tramas del tejido sin debilitar las fibras ni alterar los pegamentos del calzado. A continuación se detalla el paso a paso para ejecutar este truco de forma adecuada: