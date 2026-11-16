Uno de los productos de maquillaje más importantes de todos es el eyeliner, que sirve principalmente para aplicar sobre el borde de los párpados con el objetivo de realzar la mirada, definir la forma de los ojos, las pestañas y poder quitar años de encima. A su vez, nos encontramos con varios tipos de este cosmético, pero de acuerdo a lo que revelaron las maquilladoras expertas, el que será tendencia en esta temporada y se trata del color azul y estas son las cinco ideas para aplicarlo y que rejuvenecerás la mirada.

Entre las características que debemos mencionar del eyeliner es que se trata de un producto muy usado dentro del mundo de la cosmética y que no le puede faltar a ninguna mujer, teniendo en cuenta que puede servir para resaltar la mirada, para quitarse años de encima y en los que se puede lograr mayor intensidad y carácter, modificando visualmente la forma del ojo.

Por qué se ha vuelto tendencia el eyeliner azul

Por otro lado, una de las tendencias que se ha impuesto en el último tiempo, según maquilladoras expertas es el eyeliner azul, el cual ha sido el gran protagonista para la temporada de otoño-invierno, que ayudará a resaltar la mirada, rejuvenecer el rostro y enmarcar mejor la mirada. Por este motivo, es que hay cinco ideas en los que podrás aplicarlo para quitarte años de encima.

5 ideas para aplicar el eyeliner azul y resaltar la mirada

Eyeliner azul noche de Dior: es la propuesta de alta costura, con una forma rompedora, atrevida, y llena de fuerza y de potencia

Eyeliner azul convertido en sombra: se trata de un bloque de color que proviene de un trazado grueso en la línea de las pestañas, extendiéndose a todo el párpado

Eyeliner azul para trazados artísticos: son aptos para mujeres atrevidas, en su versión más irregular