El maquillaje tiene el poder de transformar el rostro, pero las técnicas que usábamos a los 20 años rara vez funcionan de la misma manera después de los 40.

Con el tiempo, la piel del contorno de ojos pierde elasticidad, el párpado fijo comienza a descender ligeramente y aparecen sutiles líneas de expresión que hacen que los delineadores líquidos convencionales se corran o se corten.

Es aquí donde el eyeliner en gel se convierte en el producto estrella. Gracias a su textura cremosa, su alta pigmentación y su acabado de larga duración, permite un deslizamiento suave que no tira la piel ni se cuartea.

¿Por qué elegir gel en lugar de delineador líquido o lápiz?

A partir de los 40 años, la precisión lo es todo. Los delineadores líquidos suelen ser demasiado húmedos, lo que hace que se transfieran al párpado superior antes de secarse o que se filtren en las pequeñas líneas de la piel.

Por otro lado, los lápices tradicionales a menudo requieren demasiada presión para pintar bien, lo que lastima la delicada zona del ojo.

Guía definitiva de eyeliner en gel para mujeres de 40 a 50 años: Trucos para levantar la mirada Guía definitiva de eyeliner en gel para mujeres de 40 a 50 años: Trucos para levantar la mirada

El gel ofrece el equilibrio ideal: es lo suficientemente moldeable durante los primeros 30 segundos para difuminarlo o corregirlo, y una vez que se seca, se fija por completo resistiendo el sudor y el roce natural del párpado a lo largo del día.

El truco profesional para un efecto lifting inmediato

Para levantar una mirada madura no se necesita un delineado grueso ni dramático; el secreto está en la dirección y la técnica de aplicación.

El truco del ojo abierto

El error más común es delinear el ojo con el rostro inclinado o estirando el párpado hacia los lados con el dedo. Al soltar la piel, el trazo se deforma y la colita del delineado se cae.

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El trazo ultra-fino en el párpado

A medida que el párpado desciende, el espacio visible del párpado móvil se reduce. Si haces una línea muy gruesa, el color oscuro se comerá todo el espacio y hará que tus ojos luzcan más pequeños y hundidos.

El difuminado estratégico

Las líneas hiper-definidas y gráficas tienden a endurecer las facciones y a resaltar las imperfecciones de la piel.