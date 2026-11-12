Cómo elevar tu párpado encapotado con el eyeliner

¿Sabías que el secreto para transformar un párpado encapotado y abrir la mirada está en la dirección del trazo? Dominar esta técnica cambia por completo las proporciones de tus ojos de forma sutil y elegante.

En esta nota te revelamos el paso a paso detallado y los mejores trucos de experto para lograr un acabado impecable. Descubre cómo potenciar tu maquillaje y sumarte a esta tendencia hoy mismo.

¿Cómo darte cuenta si tienes párpado encapotado?

El párpado encapotado, conocido también como párpado caído, se caracteriza porque la piel sobrante del hueso de la ceja desciende y se pliega directamente sobre el párpado móvil. Debido a esto, dicha zona suele quedar completamente oculta o apenas visible al mantener los ojos abiertos de frente.

Maquillaje

Una forma sencilla de identificarlo en casa es mirarse al espejo y comprobar si el párpado móvil desaparece de la vista al abrir los ojos de manera natural. Otro indicador muy común es notar que las sombras o el delineado se corren, transfieren o se ocultan dentro del propio pliegue superior al parpadear.

¿Cómo levantar el párpado encapotado?

Para elevar visualmente un párpado encapotado con eyeliner, la regla de oro es maquillarse siempre con el ojo abierto y mirando de frente, sin estirar la piel. Si cerrás el ojo o tirás de él, el pliegue cubrirá el trazo al volver a su posición natural. Elegí un delineador de punta fina y colocá el espejo frente a ti con la mirada relajada, sin levantar las cejas.

Con el ojo abierto, prolongá la línea de las pestañas inferiores hacia arriba y hacia afuera, apuntando hacia la sien, cruzando la piel que cae. No te preocupes si al cerrar el ojo se forma un pequeño escalón. Luego, desde la punta de ese rabillo, dibujá una línea hacia el centro del párpado superior por encima del pliegue y rellená solo esa pequeña zona exterior en forma de triángulo.

Párpado caído (Imagen editada de Canva)

Mantené el resto del trazo ultradelgado a ras de pestañas para evitar restarle espacio visual al ojo. Para un acabado perfecto y un efecto lifting instantáneo, podés limpiar los bordes con un toque de corrector claro justo debajo del rabillo.