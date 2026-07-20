5 ideas para personalizar la funda de tu tablet con imágenes de Bluey
Si cada vez que ves Bluey piensas en lo divertida y colorida que es la serie, ¿por qué no llevar esa misma esencia a tu tablet? Estas propuestas son fáciles de hacer y el resultado luce mucho mejor de lo que imaginas
Convertir una funda de tablet sencilla en un accesorio inspirado en Bluey es una forma fácil y económica de darle un toque personal a tu dispositivo. Desde diseños minimalistas hasta opciones con relieve y textura, existen técnicas para todos los gustos y niveles de habilidad. Lo mejor es que la mayoría de estas ideas utilizan materiales fáciles de conseguir y permiten cambiar el diseño cuando quieras, sin necesidad de comprar una funda nueva. Si eres fan de la familia Heeler, estas propuestas te ayudarán a llevar a Bluey y Bingo contigo todos los días.
Ideas creativas para decorar la funda de tu tablet con Bluey
Tu tablet puede verse completamente diferente sin gastar mucho. Estas ideas inspiradas en Bluey combinan creatividad, color y materiales sencillos para conseguir una funda que llamará la atención desde el primer vistazo.
- Crea un collage de stickers con estilo aesthetic. Los stickers vinílicos impermeables son la forma más rápida de transformar una funda. Combina ilustraciones de Bluey, Bingo, Bandit, Chilli y otros personajes para crear una composición equilibrada.
Si utilizas una funda transparente, deja algunos espacios libres para que se vea el color original de la tablet. En cambio, si la funda es de un solo color, puedes cubrir gran parte de la superficie con pegatinas para conseguir un diseño mucho más llamativo.
- Pinta tu diseño favorito a mano. Si disfrutas las manualidades, puedes convertir tu funda en un lienzo. Utiliza pinturas acrílicas especiales para plástico, cuero o silicona, según el material de la funda, y recrea escenarios icónicos de la serie, como la casa de los Heeler o el patio donde juegan Bluey y Bingo.
Si no te sientes seguro dibujando, emplea plantillas o stencils con la silueta de los personajes para obtener un acabado más limpio. Finalmente, protege el diseño con una capa de barniz transparente para aumentar su resistencia al uso diario.
- Usa una funda transparente con diseños intercambiables. Esta alternativa es ideal para quienes se aburren fácilmente de un mismo diseño. Solo necesitas una funda transparente de silicona y varias ilustraciones impresas en papel fotográfico o cartulina. Recorta cada imagen al tamaño de la tablet y colócala entre la funda y el dispositivo.
Así podrás cambiar la decoración cada semana sin modificar permanentemente la funda y adaptar el diseño según la temporada o tu personaje favorito.
- Decora con la técnica de decoupage. Recorta imágenes de Bluey impresas en papel delgado o servilletas decorativas, aplica una capa de pegamento para decoupage sobre la funda, coloca cuidadosamente el diseño y sella con otra capa del mismo producto.
Cuando se seca, la superficie adquiere un acabado uniforme que parece parte del material original y protege las ilustraciones del desgaste cotidiano.
- Agrega textura con fieltro o fomi moldeable. Si buscas una funda diferente, apuesta por un diseño en relieve. Recorta las siluetas de Bluey, Bingo o sus accesorios favoritos utilizando fieltro o fomi moldeable en los colores característicos de la serie y pégalos con silicón frío sobre fundas de tela o materiales compatibles.
El resultado será una funda suave al tacto, original y con un estilo artesanal que destacará entre cualquier otro accesorio.