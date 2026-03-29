Estos son 5 ideas de remplazar las puertas de tu closet por algo aesthetic

En ocasiones el darle una nueva imagen a tu habitación (o cualquiera de quieras hacer cambios) no requiere de grandes movimientos. Lo más común es mover todos los muebles, cuando puede ser que la solución recaiga en una sola acción, la cual es cambiar las puertas de tu closet. En ese sentido, la Inteligencia Artificial ofrece estas 5 opciones que pueden adaptarse a tu lugar de descanso.

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¿Cuáles son las 5 opciones que la IA da para cambiar las puertas de tu closet?

Google y su IA llegan con estas 5 opciones que buscan convencer a aquellos que quieren darle una nueva imagen a sus habitaciones en estas vacaciones. En ocasiones no se trata de hacer acciones extraordinarias, sino de hacer lo preciso, como lo es un cambio de puertas en el closet.

Puertas plegables tipo persiana

Para darle esa esencia aesthetic, la solución aquí sería agregar una cortina plegable pero pintando las rejillas con blanco o el propio color madera, oscuro o claro… dependiendo del gusto de cada persona. Así se ofrece una oportunidad de mantener “cerrado” el closet, pero con el aire fluyendo de mejor manera para evitar olores de “guardado”.

Closet abierto tipo industrial

En esta opción lo que resalta es el acomodo de tu ropa, pues quitar las puertas hace que todo quede a la vista. Por esta sencilla razón es importante añadir una estructura de tubería en color negro o estantes de madera. Esto claramente exige una necesidad de acomodar todo con colores que combinen entre sí. Estantes, tubos y la propia ropa.

Cortinas de lino o gasa

Esta es la opción más económica, que se resume en sencillez y suavidad. La recomendación recae en cambiar la barra y las cortinas por materiales como el lino o algodón en tonos como el beige, blanco roto o crudo. Así se logrará una textura suave en la recámara, donde se aconseja dejar el lino caer hasta el piso, dando una sensación de lujo.

@thefurnituredoctor STEP BY STEP What do you think of this DIY bifold door transformation?! I love the way they came out, especially for the little amount of money I was able to do it for. And yes - you can see through the closet doors. Not ideal - but it's not like the ReStore had options for caning! I still can't believe I was even able to find any, let alone for $7. Anyways... here's how I did it! + Removed doors and scuff sanded with 120 grit with my @surfprep_sanding + Used a @harttoolsusa circular saw (can even use a jig saw or hand saw) to cut the slats of the bifold door in half + Manually removed all of the slats which was actually really easy + fast! This left me with just a frame for doors. + Painted using @sherwinwilliams in Urban Bronze - left over paint from my slat wall project! + I found solid wood trim at the ReStore for $1 per 8 foot piece. I cut the trim to size using my circular saw + I applied @gorillagluecompany ♬ Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra

Puertas de vidrio con marco industrial

Probablemente se requiera una fuerte inversión de dinero, sin embargo quedaría un closet al estilo boutique de las grandes tiendas de moda. Aquí la decisión más importante es qué tipo de vidrio se utilizará. Si no tienes reparo en dejar a la vista de todos tu “reguero”... la opción ideal es uno transparente. Sin embargo, si prefieres que eso sea solo para ti, se debe escoger un vidrio esmerilado/satinado.

Espejos de cuerpo completo

La onda aesthetic con esta opción recae en darle un estilo de limpieza y minimalismo a tu pieza completa. Además, es sabido que un espejo de pies a cabeza ilumina de manera natural los cuartos y hace que las propias habitaciones que son pequeñas, parezcan mucho más grandes. Por ello, esta puede ser una oportunidad bastante sobria y radical al mismo tiempo.