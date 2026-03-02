7 ideas de clóset con espejo que cambiarán la visión de tu armario: se verá más moderno

El armario es parte fundamental de una habitación y tiene la capacidad de interferir en qué tan ordenado se mantiene. Y para optimizar los espacios, recurrir a un clóset con espejo incluido es excelente idea para crear un ambiente moderno y funcional, además de que cuando se eligen los modelos correctos, es posible hacer una remodelación total al lugar sin tener que gastar tanto.

1. Zapatera reclincable con espejos incluidos

Si tu recámara es pequeña y ya no sabes en dónde guardar tu calzado preferido, puedes recurrir a una zapatera alta reclinable. Esta tecnología hará que puedas ocultar los zapatos cuando no los vayas a usar y, si le pones un espejo en la parte frontal, hará que toda tu rutina sea mucho más sencilla.

7 modelos de clóset con espejo para remodelar tu cuarto y aprovechar todos los espacios|Pinterest

2. Espejos que abarquen todas las puertas del clóset

Cuando las recámaras ya tienen el clóset incluido, también es posible remodelarlo y darle mayor practicidad. Una forma muy sencilla de lograrlo es poniendo espejos en cada una de las puertas del armario, lo que además hará que la luz natural se refleje cada mañana y dará un efecto de mayor amplitud al instante.

7 modelos de clóset con espejo para remodelar tu cuarto y aprovechar todos los espacios|Pinterest

3. Tocador con espejo de luz cálida junto al armario

Cuando se integran tocadores a la recámara, es mucho más fácil guardar productos de maquillaje y skincare. Y para tener todo a la mano al momento de arreglarte, puedes añadir un espejo de luz cálida que te haga sentir cómoda mientras te alistas para salir.

7 modelos de clóset con espejo para remodelar tu cuarto y aprovechar todos los espacios|Pinterest

4. Clóset clásico con un espejo mediano

Lo clásico no pasa de moda y esto aplica también para la decoración del hogar. Así que todas las construcciones tradicionales pueden mejorarse cuando se añade un clóset con espejo de cuerpo completo que abarque apenas un par de puertas.

7 modelos de clóset con espejo para remodelar tu cuarto y aprovechar todos los espacios|Pinterest

5. Mueble para bolsas con espejo corredizo

Muy similar a la idea de hacer práctica una zapatera reclinable, los muebles multifuncionales son una excelente alternativa para aprovechar todos los espacios de una recámara pequeña. En este caso puedes apostar por una versión de espejos corredizos que, cuando se abran, te permitan guardar tus accesorios favoritos.

7 modelos de clóset con espejo para remodelar tu cuarto y aprovechar todos los espacios|Pinterest

6. Armario con múltiples puertas y solo dos espacios para espejos

Poner un espejo únicamente en una zona estratégica de tu cuarto hará que tenga un contraste muy interesante y, visualmente, amplificará la sensación de espacio. Además, cuando sea momento de limpiarlos no tardarás tanto tiempo como con los diseños que están en cada puerta.

7 modelos de clóset con espejo para remodelar tu cuarto y aprovechar todos los espacios|Pinterest

7. Espejo tipo media luna junto a las repisas del clóset

El espejo en forma de media luna suaviza las líneas rectas del armario y hace que el ambiente se sienta armonioso. Añade un aire decorativo delicado y moderno, ideal para quienes buscan un toque diferente sin hacer cambios drásticos. Y cuando se ponen repisas a un lado, hace que todo se vea mucho más práctico.