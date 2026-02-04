Ideas para aprovechar al máximo tu pequeño clóset: así se verá más grande

El hogar es sin lugar a dudas el lugar más importante para las personas. Dentro, cada ambiente tiene su particularidad y, dependiendo del integrante de la familia, puede adquirir un significado especial, como ocurre por ejemplo con el living, la cocina o hasta el clóset .

En este último espacio, tal vez el más querido por quienes disfrutan de la moda y alternar de outfits, surgen ciertos inconvenientes debido a su tamaño. No siempre se trata de que sea en una casa o un departamento, pero existen clósets que son considerados pequeños y que dificultan el almacenamiento de nuestras prendas.

¿Cómo aprovechar tu pequeño clóset?

A la hora de organizar un clóset es necesario tiempo y es que expertos en decoración y organización de hogares hacen hincapié en la importancia de dedicarle algunos minutos a esta tarea. En este punto, surge una primera recomendación y es la de disminuir la cantidad de ropa a guardar en el clóset.

Desde la empresa de organización de hogares Settled remarcan que para aprovechar al máximo tu pequeño clóset una buena alternativa es que cada vez que adquirimos una prenda donemos alguna de las que ya tenemos. De esta manera, la cantidad de ropa no se incrementa y no se convierte en una dificultad su almacenamiento.

Alternativas para organizar un clóset pequeño

Otras opciones que ayudan a organizar los clósets pequeños es doblar las camisas y pantalones. Por lo general demandan un espacio no mayor a los 25 centímetros por lo que un estante de este tamaño bastará para su almacenamiento.

En los costados del clóset pueden implementarse barras ajustables en donde las prendas largas pueden colgarse y así aprovechar más su espacio. Al respecto, la diseñadora de interiores Ghislaine Viñas aconseja no emplear los cubos a los costados del clóset ya que son incómodos y poco prácticos.

Más allá de estos consejos, la clave para organizar mejor un pequeño clóset es sacando toda la ropa, limpiándolo y midiendo el espacio a llenar. Esto permitirá determinar mejor cómo distribuir nuestras prendas y si podemos emplear contenedores transparentes para un mejor orden, por lo que paso a paso se descubrirá lo que más conviene en nuestro caso en particular.