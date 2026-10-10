No tires el papel que no usas, es un tesoro: 5 ideas para reutilizar y crear adornos para Halloween

Estamos en un mes muy importante como lo es octubre y es que se acerca una de las fechas más esperadas por muchas personas en esta parte del continente y estamos hablando de Halloween. Se celebrará el 31 de octubre próximo, pero durante todo el mes, muchas personas comenzarán a decorar sus casa con una temática relacionada a esto, con adornos, con calabazas y también con disfraces. Si no quieres gastar tanto dinero en invertir para Halloween, gracias a la técnica DIY vas a poder poner en práctica estas cinco ideas con papeles viejos y usados.

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No hay dudas que durante este mes de octubre, ya comenzaremos a ver en muchos hogares la decoración para Halloween, donde las fachadas de los hogares adoptarán un estilo tenebroso, como así también en el interior y todo el vecindario. Además, es una fecha de la que nadie quiere perderse y por eso, que hay una manera de hacerlo sin gastar tanto dinero.

Con qué puedes decorar tu casa con Halloween

Como Halloween es una de las fiestas más esperadas por los niños, se disfrazarán y saldrán a pedir dulces por todo el vecindario, si hay algo que no puede faltar y que se hace en familia es la decoración de la casa con adornos típicos de esta fecha. Por eso, es que no es necesario gastar mucho dinero, sino que gracias a los aportes de la técnica DIY, podrás tener en cuenta estas cinco ideas básicas reciclando papeles viejos y se podrá hacer gracias a la técnica DIY.

5 ideas para decorar Halloween con papeles que no usas

Tela de araña: es algo que no puede faltar en Halloween y podrás utilizar hojas de 30 x 30 cm en color negro

Ojos terroríficos: son muy fáciles de hacer, aterradores, y que necesitarás de unos simples papales

Cesta de calabaza: puedes crear tu propia cesta para que puedas colocar en su interior los dulces para que los niños salgan a pedir dulces