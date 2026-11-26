En el 2027, el año comienza en viernes y el primer domingo es el 3 de enero. Tras el ajetreo de las celebraciones de Año Nuevo, esta jornada ofrece el espacio ideal para hacer una pausa, ordenar la casa y establecer intenciones claras para los próximos doce meses.

Dentro de las tradiciones orientales y las prácticas simbólicas del Feng Shui, dos ingredientes cotidianos destacan como emblemas de estabilidad financiera: el arroz crudo y las monedas doradas.

5 rituales con monedas doradas y arroz para hacer el primer domingo de enero

Puedes elegir una sola práctica o combinar dos según los espacios de tu casa. Recuerda utilizar siempre arroz blanco crudo y limpio, así como monedas chinas tradicionales previamente lavadas.

El frasco de capas en la cocina

Alterna una capa de arroz y una moneda hasta llenar el recipiente, procurando que una moneda quede visible hasta arriba. Ciérralo y colócalo en un lugar limpio de tu alacena o encimera para simbolizar que nunca faltará alimento ni solvencia en tu mesa.

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El triángulo de la riqueza en la esquina sureste

Llena el cuenco con arroz y entierra ligeramente las 3 monedas formando un triángulo con la cara hacia arriba. Déjalo en ese punto durante todo enero como un recordatorio visual de tus metas económicas.

Amuleto de billetera con laurel y arroz

Guarda los tres elementos dentro de la bolsita el domingo por la mañana y colócala en un compartimiento interno de tu cartera o bolso de uso diario durante todo el año.

Ritual de la entrada principal

Coloca el arroz como base en el plato, acomoda las monedas encima y cruza la rama de canela sobre ellas. Ubícalo en el recibidor o cerca de la entrada para dar la bienvenida a nuevos proyectos laborales.

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El tazón de enfoque en el escritorio de trabajo

Escribe en el papel tu meta financiera principal para 2027 en tiempo presente, dóblalo y colócalo al fondo del vaso. Cúbrelo con arroz y corona el centro con la moneda dorada. Ponlo en la esquina superior izquierda de tu escritorio.