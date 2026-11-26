Uno de los errores más frecuentes al utilizar el rizador de pestañas es aplicarlo después de la máscara y ejercer demasiada presión. Esta combinación puede hacer que las pestañas se adhieran al dispositivo, se quiebren o incluso se desprendan al retirar el rizador.

Para conseguir una curvatura definida y evitar daños, lo correcto es utilizarlo siempre sobre las pestañas limpias y secas, antes de aplicar cualquier producto de maquillaje. Aunque parece un paso sencillo, la técnica influye directamente en el resultado.

Muchas personas presionan con fuerza para conseguir una curva más pronunciada, sin tener en cuenta que las pestañas son delicadas y necesitan un movimiento controlado. La máscara, por su parte, puede endurecerlas y hacer que se vuelvan más vulnerables a la tracción.

¿Por qué es peligroso utilizar el rizador después de aplicar la máscara de pestañas?

Cuando la máscara se seca, las pestañas adquieren una textura más rígida y pueden quedar agrupadas entre sí. Si se coloca el rizador en ese momento, existe el riesgo de que algunos pelos queden atrapados entre las almohadillas del dispositivo.

Al cerrar la herramienta con fuerza, se puede producir:

Quiebre de las pestañas: la presión sobre los pelos endurecidos puede provocar que se partan.

la presión sobre los pelos endurecidos puede provocar que se partan. Caída por tracción: al retirar el rizador, algunas pestañas pueden desprenderse si quedaron adheridas a la superficie.

al retirar el rizador, algunas pestañas pueden desprenderse si quedaron adheridas a la superficie. Curvatura irregular: el producto acumulado puede impedir que todas las pestañas queden distribuidas de manera uniforme.

el producto acumulado puede impedir que todas las pestañas queden distribuidas de manera uniforme. Daño en la raíz: una manipulación brusca y repetida puede irritar el borde del párpado y favorecer la pérdida de pestañas.

Los maquilladores profesionales recomiendan realizar el rizado antes de aplicar la máscara. La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en el maquillaje editorial, ha dado a conocer sus técnicas de preparación de pestañas y aplicación de máscara para conseguir una mirada definida sin sobrecargar el resultado.

¿Cómo utilizar correctamente el rizador de pestañas para conseguir una curva natural?

Para evitar daños y lograr un efecto más abierto en los ojos, es importante seguir una técnica sencilla:

Comprueba que las pestañas estén limpias y secas: no deben tener restos de máscara, crema ni otros productos. Coloca el rizador en la raíz: acerca la herramienta con cuidado, sin pellizcar la piel del párpado. Presiona suavemente: mantén la presión durante unos segundos, sin apretar con fuerza. Avanza hacia las puntas: si deseas una curva más natural, puedes repetir el movimiento en la zona media, sin tirar de las pestañas. Aplica la máscara después: utiliza movimientos desde la raíz hacia las puntas y evita acumular demasiado producto.

También es importante mantener el rizador limpio y revisar periódicamente el estado de la almohadilla de silicona. Si está deteriorada, endurecida o presenta grietas, conviene reemplazarla.

Las lashistas y especialistas en extensiones de pestañas también insisten en la importancia de evitar la tracción y la manipulación excesiva del pelo natural. Aunque el rizador puede ser un gran aliado para abrir la mirada, utilizarlo con fuerza o sobre pestañas endurecidas por la máscara puede terminar debilitándolas.

El secreto es sencillo: primero se rizan las pestañas limpias, después se aplica la máscara. Un gesto pequeño que ayuda a cuidar su integridad y conseguir un maquillaje más prolijo.