Si quieres lucir un manicure navideño que sea elegante y no tan común, deja de lado el rojo y el verde que todas usan. Mejor prueba con tonos como el terracota, que es perfecto para hacer diseños de uñas lindos, que combinan para cualquier ocasión y les favorecen a todas gracias a la calidez que le aporta a las manos.

Uñas terracota originales: los diseños de manicure que son perfectos para lucir en Navidad 2026

Manicure terracota sencillo y con brillo. Si prefieres los diseños discretos, las uñas sencillas con base terracota y brillo transparente podrían ser tu mejor opción. Esto gracias a que se crea una apariencia luminosa que deja que el color sea protagonista y consigue una apariencia pulida.

Uñas terracota con estrellas metalizadas. Para darle un toque festivo al manicure, pero sin que quede saturado, los detalles metalizados son una gran combinación para los diseños de uñas navideñas en tono terracota. Puedes añadir estrellas, relieves y texturas que sumen profundidad.

diseños de uñas 8 ideas de uñas navideñas color terracota para combinar con todo. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas con ojo de gato en color terracota. Una de las tendencias en manicure que son ideales para las fiestas decembrinas, es el “cat eye”, una técnica que tiene reflejos magnéticos y se roba las miradas desde el primer momento. Con el color terracota, este efecto va cambiando conforme le da la luz, teniendo destellos cobrizos y dorados.

Uñas terracota de efecto ombré. Una de las mejores ideas en diseños de uñas elegantes para usar en Navidad 2026, es el manicure ombré que degrada dos tonos con sutileza. Usa un nude cremoso para la transición y esto hará que el barniz terracota destaque más.

diseños de uñas 8 ideas de uñas navideñas color terracota para combinar con todo. FOTO: Pinterest

Manicure navideño tono terracota con copos de nieve. Para un manicure que sí se vea festivo y muy lindo, puedes hacerte copos de nieve y texturas invernales sobre las uñas terracotas. Dependiendo de qué tan cargado quieres que sea el resultado, puedes pedirle a tu “nail artist” que haga los detalles en toda la mano o solo en algunos dedos.

Uñas cortas con barniz terracota y detalles dorados. Aunque las puntas almendradas se ven hermosas, hay quienes prefieren lo clásico con uñas cortas y bien delineadas que quedan sofisticadas para cualquier ocasión. Lo mejor de todo, es que los esmaltes terracotas pueden fusionarse con efectos dorados, ya sea en baño de glitter o con “hojuelas de oro”.

diseños de uñas 8 ideas de uñas navideñas color terracota para combinar con todo. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas con efecto cromado intenso tono terracota. Para un manicure llamativo y perfecto para usar en las fiestas navideñas, el efecto cromado es una gran alternativa porque transforma un terracota clásico en un color intenso y deslumbrante. Queda bien en cortas, largas, almendradas o cuadradas.

Punta francesa doble para Navidad 2026. Dale un giro a los diseños de uñas francesas que son elegantes para ir al trabajo o a fiestas. Solo necesitas reemplazar el clásico blanco por un terracota brillante en las puntas y añadir una línea extra debajo, lo que hará que tus manos se vean estilizadas.