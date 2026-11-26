La primera tormenta invernal en México puede sorprendernos con temperaturas muy bajas, por lo que tener a la mano accesorios que ayuden a protegernos del frío se vuelve indispensable. Si todavía no tienes unos guantes calientitos, hay una alternativa económica y creativa: ¡hacerlos en casa con un poco de tela y siguiendo un sencillo DIY!

La idea es aprovechar materiales que tengas disponibles para confeccionar un par a tu medida. Como explica Diario UNO en su guía para coser guantes calientes, puedes utilizar tela de peluche, polar o algún tejido térmico para conseguir un accesorio cómodo y abrigador. Además, el video de Delfina Lucero en TikTok puede servirte como referencia visual para inspirarte y poner manos a la obra. Puedes verlo a continuación:

Paso a paso para hacer tus propios guantes de tela en casa

Antes de comenzar, procura elegir una tela suave, calientita y con un poco de elasticidad. El polar o la tela tipo peluche son buenas alternativas, pues ayudan a cubrir las manos durante los días fríos. También necesitarás papel, lápiz, tijeras, hilo, aguja o máquina de coser y un elástico delgado.

1. Dibuja el molde de tus manos. Coloca una mano sobre una hoja de papel y dibuja su contorno, dejando aproximadamente un centímetro adicional alrededor para las costuras. Separa ligeramente los dedos al marcar la silueta para que los guantes no queden demasiado ajustados. Repite el procedimiento con la otra mano o utiliza el mismo molde volteado.

2. Recorta las piezas de tela. Coloca el molde sobre la tela y corta dos piezas para cada guante. Recuerda que debes tener una parte delantera y otra trasera para cada mano. Si quieres que sean todavía más abrigadores, puedes agregar un forro de tela suave.

Ideas para hacer guantes para el frío. Ideas para hacer guantes para el frío. ((Especial/Pinterest))

3. Une los bordes con costura. Coloca las piezas una sobre otra con los lados exteriores enfrentados y cose siguiendo el contorno. Deja libre la abertura de la muñeca y revisa que las costuras entre los dedos queden bien cerradas. Si utilizas una máquina de coser, procura hacerlo despacio en las zonas más pequeñas.

4. Voltea los guantes y ajusta las muñecas. Una vez terminadas las costuras, voltea cada pieza para que la tela quede del lado correcto. Después, coloca un elástico en la abertura de la muñeca para que los guantes se sujeten mejor y no entre tanto aire frío.

5. Revisa que sean cómodos. Pruébatelos y mueve los dedos para comprobar que tengas suficiente espacio. Si alguna parte aprieta demasiado, puedes ajustar la costura antes de dar por terminado el proyecto.