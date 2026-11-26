El primer domingo de enero de 2027 se recomienda realizar rituales con arroz crudo y monedas doradas, elementos asociados al Feng Shui y la abundancia financiera. Entre los rituales sugeridos están el frasco de capas en la cocina, el triángulo de la riqueza en la esquina sureste, un amuleto de billetera con laurel y arroz, un plato en la entrada principal y el tazón de enfoque en el escritorio.