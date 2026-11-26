Si uno de tus propósitos para el Año Nuevo 2027 es volverte una persona más ordenada, puedes empezar remodelando tu recámara con pequeños detalles que te inspiren a que siempre se vea reluciente. Y además si eres fan de KPop Demon Hunters, puedes personalizar tus cajitas de accesorios y alhajas con stickers de HUNTRIX y Saja Boys que ya están listos para imprimirse.
¿Cómo hacer decoración de KPop Demon Hunters? Ideas de stickers para pegar en tus organizadores fácil
- Estampas de HUNTRIX y Saja Boys estilo kawaii. Las cajas de acrílico que sirven para guardar joyas casi nunca vienen con diseños, así que puedes aprovechar para pegar stickers de KPop Demon Hunters inspirados en sus personajes más famosos. Por ejemplo, las plantillas que incluyen diseños de Saja Boys y HUNTRIX, pero con un estilo kawaii que se ve divertido y original.
- Stickers de Rumi de KPop Demon Hunters para poner en los organizadores. En caso de que Rumi sea tu favorita de las “Guerreras KPop”, apuesta por estampas que la retraten en diferentes facetas y poses. Desde los momentos donde se apodera del escenario hasta escenas divertidas como cuando come un delicioso ramen. Pega todas estas ilustraciones para decorar tus joyeros.
- Estampas de las “Guerreras KPop” tipo pin para decorar tu cuarto. Para personalizar los organizadores de accesorios con la temática de KPop Demon Hunters, una alternativa que nunca falla son los stickers tipo pin que tienen forma circular y diseños muy llamativos en miniatura. Procura que al momento de imprimir en papel adhesivo, ya venga marcada la silueta para que no tengas problemas con las tijeras.
- Stickers de los Saja Boys de KPop Demon Hunters para decorar tus muebles de accesorios. Una idea para transformar la decoración de tu cuarto sin gastar mucho y darle un toque único como fan, nada como las estampas de los Saja Boys para imprimir que muestran a los personajes en su versión “humana” y su lado “demoníaco”. Si quieres que el resultado sea mucho más especial, combínalas con imágenes de HUNTRIX.