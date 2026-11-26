Después de los 50 años, una de las mejores alternativas para conseguir que la base de maquillaje no marque tanto las arrugas es mezclarla con una pequeña cantidad de crema hidratante facial o de un primer iluminador. Esta combinación ayuda a conseguir una textura más fluida, especialmente cuando la piel presenta sequedad o líneas de expresión más visibles.

De cara a Navidad, cuando se busca un maquillaje elegante y duradero, conviene evitar las bases demasiado densas y los acabados excesivamente mates. La preparación de la piel también es fundamental: una buena hidratación permite que el producto se extienda de manera uniforme y reduce la apariencia de zonas descamadas.

¿Qué mezclar con la base de maquillaje para disimular las arrugas después de los 50 años?

Existen distintas alternativas para modificar el acabado de la base sin necesidad de comprar otro producto. La elección dependerá de las características de la piel y del resultado que quieras conseguir.

Crema hidratante facial: es una de las opciones más prácticas para conseguir una textura más ligera. Coloca una pequeña cantidad junto con la base en el dorso de la mano y mezcla antes de aplicar. Es preferible utilizar una crema compatible con tu tipo de piel.

es una de las opciones más prácticas para conseguir una textura más ligera. Coloca una pequeña cantidad junto con la base en el dorso de la mano y mezcla antes de aplicar. Es preferible utilizar una crema compatible con tu tipo de piel. Primer iluminador: aporta luminosidad y ayuda a conseguir un acabado más fresco. Puede ser una buena alternativa para las pieles que lucen apagadas.

aporta luminosidad y ayuda a conseguir un acabado más fresco. Puede ser una buena alternativa para las pieles que lucen apagadas. Sérum hidratante: algunas fórmulas con ácido hialurónico ayudan a mantener la hidratación superficial y pueden facilitar la aplicación del maquillaje. Utiliza únicamente productos indicados para combinar con cosméticos y evita mezclar tratamientos activos directamente con la base.

La maquilladora profesional Bobbi Brown ha defendido durante su trayectoria la importancia de preparar e hidratar la piel antes de aplicar el maquillaje. Su enfoque de belleza natural es una referencia para conseguir acabados ligeros que respeten la textura del rostro.

Es importante tener en cuenta que mezclar productos puede modificar la cobertura, la duración y el comportamiento de la base. Por eso, conviene hacer una prueba previa y no combinar fórmulas que puedan separarse o generar irritación.

¿Cómo aplicar la base en pieles maduras para conseguir un maquillaje navideño luminoso?

Además de elegir con qué mezclarla, la técnica de aplicación influye en el resultado. Una cantidad excesiva de producto puede acumularse en los pliegues y hacer que las líneas de expresión se noten más.

Para conseguir un acabado favorecedor esta Navidad, sigue estos pasos:

Hidrata el rostro: aplica tu crema habitual y espera unos minutos hasta que se absorba. Prepara la mezcla: coloca una pequeña cantidad de base y añade unas gotas de hidratante o primer compatible. Aplica desde el centro: distribuye el producto con una esponja húmeda o una brocha, extendiéndolo hacia los laterales. Evita las capas gruesas: utiliza poca cantidad y agrega cobertura solamente donde sea necesario. Controla los polvos: aplica una cantidad mínima en las zonas que tienden a producir brillo, sin recargar el contorno de ojos.

El objetivo no es borrar las arrugas, sino evitar que el maquillaje las acentúe. Una base ligera, una piel bien hidratada y un acabado luminoso pueden ser la combinación ideal para lucir un rostro fresco y elegante durante las celebraciones navideñas.