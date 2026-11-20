El nombre de Fátima Bosch, Lupita Jones, Andrea Meza y Ximena Navarrete circula en redes sociales, pero no por una noticia relacionada con Miss Universo, sino por un supuesto “conflicto” entre las exreinas de belleza que desató teorías y especulaciones entre los usuarios de redes sociales y los fieles seguidores del certamen de belleza más importante del mundo. Sin embargo, parece que nada es lo que parece.

¿Qué pasó realmente entre Lupita Jones, Fátima Bosch, Andrea Meza y Ximena Navarrete? Estas son las 4 claves para entenderlo

1. Todo comenzó cuando Lupita Jones publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para recordar a las mujeres mexicanas que han sido elegidas como Miss Universo a lo largo de la historia. Sin embargo, hubo un detalle que los fans no dejaron pasar: Fátima Bosch no aparecía en la publicación.

En el texto que acompañaba la imagen, la ganadora de la corona en 1991 escribió y etiquetó a Ximena Navarrete (ganadora en 2010) y a Andrea Meza (coronada en 2020), junto al mensaje: “La historia no se puede borrar”.

La frase, que para muchos resultó ambigua, desató una ola de críticas. Algunos usuarios acusaron a Jones de sentir envidia y cuestionaron que no incluyera a Bosch, quien ganó Miss Universo en 2025.

Las reacciones no tardaron en llegar y varios comentarios estuvieron dirigidos directamente a Lupita, con mensajes como: “Son 4 aunque a muchos les duela”; “Te falta LA MÁS HERMOSA, aunque te duela”; “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano” y “Tirando tierra, como siempre”.

2. La polémica creció todavía más cuando Ximena y Andrea reaccionaron a la publicación con emojis de corazones, pero sin ofrecer ninguna explicación. No obstante, algunos usuarios comenzaron a considerar otra posibilidad: que el mensaje no estuviera dirigido a Fátima Bosch, sino que fuera una respuesta a la propia organización de Miss Universo.

Esto, luego de que la cuenta oficial del certamen en Instagram dejara de seguir a las tres exreinas de belleza mexicanas, mientras que Bosch todavía aparece entre las cuentas que sigue la institución, según señala USA Today.

¿Fátima Bosch se peleó con Lupita Jones?

3. Aunque las especulaciones apuntaban a un posible distanciamiento, Fátima Bosch ha dejado ver la admiración y el respeto que siente por Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

De hecho, hace un par de días, la cuenta de @missuniversemx_ publicó una imagen en la que aparecen las cuatro mexicanas abrazándose sobre el escenario, cada una con su respectiva corona de Miss Universo. Aunque la fotografía fue creada con inteligencia artificial, la publicación dio pie a que Bosch aclarara que todavía no ha tenido la oportunidad de tomarse una fotografía con ellas, pero que le habría encantado.

“No todos los sueños se hacen realidad, ellas siempre tendrán mi respeto y admiración”, escribió la actual reina de belleza en los comentarios de aquella publicación.

4. Así, mientras las teorías sobre un supuesto enfrentamiento continúan circulando en redes sociales, las palabras de Fátima dejan ver que, al menos de su parte, no existe una intención de confrontación con las mexicanas que hicieron historia antes que ella.

¿Cuándo es el último día de Fátima Bosch como Miss Universo 2026?

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 llegará a su fin el martes 24 de noviembre de 2026, cuando se celebre la gran final del certamen en San Juan, Puerto Rico. Durante esa noche, la mexicana tendrá que entregar la corona a su sucesora y despedirse de una etapa que la colocó en el centro de la atención internacional.