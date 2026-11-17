Las plantillas de stickers brillantes son una gran alternativa para decorar las superficies con un aspecto más llamativo y creativo. Para que puedas hacer tus propias calcomanías, te detallaremos 5 opciones que puedes imprimir y recortar de Hello Kitty, alternativas para hacer en casa en pocos minutos.

5 plantillas de stickers brillantes para hacer en casa

Para obtener el aspecto brillante en tus calcomanías, recuerda usar papel adhesivo con efecto glossy o brillante, así lograrás darle un aspecto único y podrán adherirse en cualquier superficie.

Hello Kitty: Aspecto de estampilla postal

Dentro de las plantillas de stickers brillantes que puedes hacer en casa, se destaca por ver a Hello Kitty en una estampilla postal, además de verla con un tierno aspecto de ángel mientras lleva algunas cartas.

Hello Kitty: Con sus amigos

Otra de las alternativas que puedes imprimir y recortar, es aquella que cuenta con la gatita con varios de sus amigos, una gran alternativa para tener a todos tus personajes favoritos en tus cosas, ideal para los fans que conocen los nombres de cada uno de ellos.

Hello Kitty: Stickers cuadriculados

Si quieres salir de los estilos típicos, puedes encontrar plantillas de stickers brillantes que tienen una forma cuadricular, mientras que en el centro vemos a los personajes de la tierna caricatura, contando con varios diseños diferentes del personaje y de otros de sus amigos.

Hello Kitty: Con disfraces de animales

Otras de las opciones que puedes considerar para imprimir y recortas las calcomanías en casa, es donde vemos a la tierna gatita con varios disfraces de animales, ideal para darle un aspecto más tierno y diferente.

Hello Kitty: Stickers circulares

La última opción que puedes considerar de calcomanías de Hello Kitty, es aquella que cuenta con varios diseños circulares, una gran opción para tener una alternativa llamativa y que funciona para todos lados.