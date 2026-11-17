Preparar la piel antes de las fiestas requiere 3 cuidados fundamentales: evitar la sobreexfoliación, elegir los activos adecuados y mantener una rutina de belleza sencilla y constante. Según lo mencionado por la dermatóloga Cristina de Hoyos en el portal InStyle, no es conveniente incorporar numerosos productos ni utilizar concentraciones elevadas de retinol, ácidos o vitamina C sin una adaptación previa.

Durante las semanas previas a Navidad y Año Nuevo, muchas personas buscan recuperar la luminosidad, suavizar la textura y conseguir un aspecto descansado. El objetivo es mejorar la calidad cutánea sin provocar irritaciones justo antes de los eventos.

Sin embargo, probar varios tratamientos en la piel al mismo tiempo puede generar el efecto contrario: enrojecimiento, descamación, sensibilidad y alteraciones de la barrera protectora. Por eso, los dermatólogos recomiendan concentrarse en pocos productos y darles tiempo para actuar.

¿Cómo preparar la piel antes de las fiestas sin provocar irritaciones?

La primera clave es evitar los cambios bruscos en la rutina. Según el enfoque que plantea la dermatóloga, no es el momento de experimentar con múltiples activos ni de aumentar las concentraciones de los productos para acelerar los resultados.

Estas son las 3 claves para cuidar el rostro antes de las celebraciones:

Evitar la sobreexfoliación: utilizar exfoliantes físicos o químicos en exceso puede debilitar la barrera cutánea y provocar sensibilidad. Es preferible mantener una frecuencia moderada, adaptada a la tolerancia de cada piel. No combinar demasiados activos: incorporar retinol, vitamina C y diferentes ácidos al mismo tiempo puede aumentar el riesgo de irritación. Lo recomendable es seleccionar los ingredientes según las necesidades cutáneas y las indicaciones de un profesional. Mantener una rutina constante: una limpieza suave, hidratación diaria y protección solar son la base para conservar la piel en buenas condiciones. La constancia suele ser más beneficiosa que probar productos nuevos cada pocos días.

¿Qué productos conviene utilizar para mejorar la piel antes de Navidad?

La segunda recomendación es priorizar fórmulas que contribuyan a mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea. No todas las pieles necesitan los mismos ingredientes.

La elección debe considerar la edad, la sensibilidad, la presencia de manchas y otras características individuales. La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda utilizar limpiadores suaves, hidratantes adecuados y protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior.

Estos cuidados ayudan a prevenir el daño solar y a mantener la piel protegida. Estos son los ingredientes que pueden formar parte de una rutina:

Ácido hialurónico: ayuda a atraer y retener agua, mejorando la sensación de hidratación.

ayuda a atraer y retener agua, mejorando la sensación de hidratación. Ceramidas: contribuyen a reforzar la barrera cutánea y reducir la pérdida de humedad.

contribuyen a reforzar la barrera cutánea y reducir la pérdida de humedad. Vitamina C: puede ayudar a mejorar la luminosidad y combatir el daño causado por los radicales libres, siempre que la piel la tolere.

puede ayudar a mejorar la luminosidad y combatir el daño causado por los radicales libres, siempre que la piel la tolere. Retinol: favorece la renovación cutánea, pero debe incorporarse progresivamente y con asesoramiento profesional cuando sea necesario.

La clave es no estrenar varios productos justo antes de una celebración. Si se desea incorporar un activo nuevo, conviene hacerlo con anticipación y observar cómo responde la piel.

En definitiva, preparar el rostro para las fiestas no requiere una rutina extensa ni tratamientos agresivos. La mejor estrategia es cuidar la barrera cutánea, elegir productos adecuados y sostener hábitos que favorezcan una piel saludable.