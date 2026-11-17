Las sentadillas son uno de los ejercicios más efectivos para recuperar fuerza en las piernas después de los 40, ya que ayudan a trabajar los muslos y los glúteos, además de mejorar la movilidad para actividades cotidianas como levantarse de una silla o subir escaleras. Sin embargo, hacerlas correctamente es fundamental para aprovechar sus beneficios y evitar molestias. Te compartimos cuatro movimientos sencillos que puedes incorporar a tu rutina.

Mantener las piernas fuertes ayuda a conservar la autonomía, mejorar la estabilidad y facilitar actividades diarias. Por eso, según Buco Mayores, incorporar ejercicios de fuerza de manera progresiva puede ser una buena estrategia para mantener la movilidad conforme pasan los años.

4 ejercicios para fortalecer las piernas después de los 40

No necesitas pasar horas en el gimnasio para comenzar a trabajar la fuerza de tus piernas. Puedes realizar estos movimientos en casa, utilizando una silla o el peso de tu propio cuerpo, siempre adaptando la intensidad a tu condición física.

1. Sentadilla sumo para fortalecer muslos y glúteos

Sentadilla sumo para fortalecer muslos y glúteos (Canva)

La sentadilla sumo es una variante de la tradicional que permite trabajar la parte interna de los muslos, los glúteos y los cuádriceps. Se realiza con las piernas más separadas y las puntas de los pies ligeramente hacia afuera. Para hacerla correctamente:

Colócate de pie con las piernas más abiertas que el ancho de tus hombros.

Gira ligeramente las puntas de los pies hacia afuera.

Flexiona las rodillas y baja la cadera lentamente, manteniendo la espalda recta.

Procura que las rodillas sigan la dirección de los pies.

Empuja el suelo con los talones para regresar a la posición inicial.

De acuerdo con Women’s Health, la sentadilla sumo ayuda a fortalecer los aductores, los glúteos y los cuádriceps, además de favorecer la movilidad de las caderas y mejorar la estabilidad. Puedes comenzar sin peso y agregar mancuernas cuando domines la técnica.

2. Sentarse y levantarse de una silla

Sentarse y levantarse de una silla. (Canva)

Este movimiento es ideal para recuperar fuerza en las piernas porque trabaja músculos que utilizas todos los días. Además, puedes realizarlo en casa sin necesitar equipo especial.

Coloca una silla firme detrás de ti y siéntate con los pies apoyados en el suelo.

Separa ligeramente las piernas y mantén la espalda recta.

Inclina un poco el torso hacia adelante y levántate lentamente.

Vuelve a sentarte de manera controlada, sin dejarte caer.

Repite entre 8 y 12 veces, según tu condición física.

Este ejercicio fortalece principalmente los cuádriceps y los glúteos, músculos importantes para caminar, levantarte y subir escaleras.

3. Marcha en el mismo sitio

Marcha en el mismo sitio (Canva)

Si también quieres mejorar tu equilibrio y movilidad, caminar sin desplazarte es una alternativa sencilla para activar las piernas. Puedes hacerlo en casa y apoyarte en una silla si necesitas mayor estabilidad.

Colócate de pie con los pies separados al ancho de las caderas.

Eleva una rodilla y después la otra, como si estuvieras marchando.

Mantén la espalda recta y mueve los brazos de forma natural.

Realiza el movimiento durante 30 segundos o un minuto.

Descansa y repite si te sientes cómodo.

La marcha activa los músculos de las piernas y ayuda a mejorar la coordinación y la estabilidad.

4. Elevaciones de talones para fortalecer las pantorrillas

Elevaciones de talones para fortalecer las pantorrillas (Canva)

Las pantorrillas también necesitan atención después de los 40, ya que participan en actividades como caminar, mantener el equilibrio y subir escaleras. Para trabajarlas, puedes realizar elevaciones de talones:

Colócate de pie detrás de una silla y sujeta el respaldo.

Separa los pies al ancho de las caderas.

Eleva lentamente los talones hasta quedar de puntillas.

Mantén la posición durante un segundo.

Baja despacio hasta apoyar completamente los pies.

Comienza con 10 repeticiones y aumenta gradualmente conforme ganes fuerza.