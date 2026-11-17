Una de las plantas que siempre se recomienda tener… en tus espacios dentro de casa es el árbol de jade. Por ello algunos dicen que ya llegó el tiempo de cambiar por otras especies. En ese sentido, aquí se indican cuáles serán las plantitas que invadirán los interiores de los hogares. Toma nota y ve si te convencen para colocarlas en los diferentes espacios que elijas.

¿Por qué el árbol de jade dejará de ser la predilecta entre las plantas de interiores?

Sus características que permiten un nulo espacio para colocarse y cuestiones como el cuidado sencillo de la misma, ponía al árbol de jade entre las favoritas. Pero cada proceso termina, por ello algunos expertos indican que su tiempo ha terminado. Sus hojas carnosas, su resistencia y su apariencia ornamental cambiará por formas particulares, colores y flores.

¿Cuáles son las plantas que sustituirán al árbol de jade en interiores?

Violeta africana - Esta planta es compacta y permite la incorporación de flores de distintos colores. Para lograr esto en una buena parte del año, se requiere iluminación indirecta, un sustrato liviano y una maceta con buen drenaje. Algunos indican que puede lucir muy bien cerca de ventanas, mesas auxiliares o escritorios.

Esta planta es compacta y permite la incorporación de flores de distintos colores. Para lograr esto en una buena parte del año, se requiere iluminación indirecta, un sustrato liviano y una maceta con buen drenaje. Algunos indican que puede lucir muy bien cerca de ventanas, mesas auxiliares o escritorios. Kalanchoe - Esta es una planta de hojas carnosas que almacenan agua, situación que indica la necesidad de un riego no tan frecuente. En más de su ámbito visual, se reconoce con unos ramilletes de flores coloridas y un crecimiento bastante compacto. Además, se indica que sí requiere de buena iluminación.