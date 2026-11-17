Los accesorios personalizados se han convertido en una alternativa para dar un toque diferente a los objetos de uso cotidiano. Es por ello que traemos para ti estas 4 plantillas de stickers para imprimir y pegar en tu terno con imágenes de Hello Kitty. También puedes optar por estas opciones de KPop Demon Hunters chibi para decorar la funda de tu celular.

Entre las opciones destacan las figuras inspiradas en personajes japoneses, con combinaciones de moños, corazones, flores y tonos pastel. La gatita creada por la compañía Sanrio cuenta con una estética reconocible por su rostro blanco, ojos ovalados y característico adorno en una de sus orejas. También puedes optar por estas 4 plantillas de stickers de Saja Boys para imprimir y decorar los regalos de Navidad de tus hijos.

Decora tu termo con Hello Kitty: 4 plantillas de stickers para imprimir y pegar en donde quieras Decora tu termo con Hello Kitty: 4 plantillas de stickers para imprimir y pegar en donde quieras (IA)

Plantillas stickers de Hello Kitty

1. Rostro clásico con moño rojo: La primera propuesta utiliza el rostro blanco del personaje como elemento central, acompañado por su moño rojo y contornos definidos. El diseño puede incluir varias versiones de tamaño pequeño para distribuirlas alrededor de una botella o colocarlas en una libreta.

2. Versión con vestido rosa y corazones: Esta composición incorpora la silueta de cuerpo completo, un vestido en tonalidad rosa y pequeños corazones alrededor. La combinación crea una figura más llamativa que el rostro tradicional, especialmente cuando se utiliza una paleta de rosa pastel, blanco y rojo.

3. Personaje rodeado de flores y moños: La tercera alternativa combina la figura principal con margaritas, flores pequeñas y lazos. Los elementos pueden distribuirse en diferentes tamaños para formar una composición vertical. Una combinación de rosa claro, amarillo, blanco y rojo mantiene la estética dulce característica de los diseños kawaii.

4. Colección de expresiones y accesorios: La última opción reúne varios rostros con diferentes expresiones, acompañados por estrellas, fresas, corazones y pequeños moños. En lugar de utilizar una sola figura grande, esta distribución permite aprovechar distintos espacios de una botella, una computadora o un estuche.