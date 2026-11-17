El desorden visual es uno de los principales enemigos del descanso en casa. Hoy en día, el estilo Japandi, fusión entre lo funcional y lo sereno, invita a rodearnos de objetos útiles, materiales nobles y colores que transmitan calma.

Lo mejor de esta corriente es que permite reutilizar cajas de zapatos para crear soluciones de almacenamiento dignas de una revista de interiorismo.

En lugar de desechar el cartón o gastar en contenedores plásticos, puedes aprovechar la estructura firme de las cajas de calzado y recubrirlas con texturas orgánicas en tonos tierra, blanco roto o negro carbón.

5 formas de reutilizar cajas de zapatos y convertirlas en organizadores estilo Japandi

Cajas con estética Shoji

Inspiradas en las tradicionales puertas corredizas japonesas, estas cajas aportan ligereza visual y un toque arquitectónico muy elegante.

Forra la caja de zapatos con papel albanene grueso, papel de arroz o papel kraft blanco en toda su superficie exterior. Luego, pega varillas delgadas de madera balsa o palitos de bambú formando una cuadrícula limpia en los cuatro costados.

5 formas de reutilizar cajas de zapatos y convertirlas en organizadores estilo Japandi 5 formas de reutilizar cajas de zapatos y convertirlas en organizadores estilo Japandi

Organizador bicolor con pintura tiza

Pinta las tres cuartas partes superiores de la caja con pintura a la tiza en tono blanco hueso, verde salvia apagado o gris topo. En el cuarto inferior, adhiere una franja de lámina de corcho natural alrededor de todo el perímetro.

Cestas suaves con funsa desmontable de manta o algodón crudo

Confecciona una funda de manta cruda o lino grueso a la medida de la caja, dejando un excedente de 5 centímetros en la parte superior para doblarlo hacia afuera a modo de solapa.

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Bandejas apilables con acabado de papel tapiz efecto

Separa la caja de su tapa, corta los bordes de la caja principal para reducir su altura a la mitad y forra ambas piezas con papel vinílico adhesivo que imite el tejido de ratán o bambú claro.

Cajas oscuras estilo Yakisugi con tirador de cordón

Pinta la caja por dentro y por fuera con pintura acrílica negro mate o gris, pasando una esponja ligeramente húmeda antes de que seque por completo para darle una textura veteada. Añade un trozo de corsón de algodón grueso en el frente como tirador.