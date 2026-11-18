La amistad, el trabajo en equipo y la complicidad son el corazón de la historia de K-Pop Demon Hunters. Por eso, si tú y tu grupo de amigas son fanáticas de la película, sorpréndelas con tarjetas navideñas de Rumi, Mira y Zoey.

A diferencia de las postales tradicionales, estas tarjetas combinan la estética vibrante del K-Pop, los colores neón y el espíritu festivo de diciembre con mensajes que celebran los lazos de amistad.

Puedes armar tus propias plantillas en herramientas gratuitas e imprimirlas en cartulina opalina para acompañar tus obsequios o intercambios navideños.

5 plantillas de tarjetas navideñas de Rumi, Mira y Zoey para regalar

Postal grupal

Esta plantilla celebra la unión del grupo y es perfecta para entregar exactamente el mismo diseño a todo tu círculo de amigas cercanas.

Tarjetas individuales según la personalidad de cada amiga

Crea tres modelos individuales: uno protagonizado por Rumi, ideal para la amiga líder y protectora, otro con Mira, para la más decidida y estilosa, y uno coon Zoey, para la más alegre, creativa y espontánea.

Tarjeta desplegable estilo Lightstick

Si a tus amigas les encanta la música y la estética de escenario de la película, este formato interactivo les encantará desde el primer segundo.

5 plantillas de tarjetas navideñas de Rumi, Mira y Zoey para regalar a tus amigas 5 plantillas de tarjetas navideñas de Rumi, Mira y Zoey para regalar a tus amigas

Mini tarjetas tipo Photocard con marco festivo

Las tarjetas coleccionables son un ícono inseparable del K-Pop y funcionan de maravilla como complemento para bolsas de regalo, cajas de dulces o ramos de flores.

Postal desplegable tipo acordeón con las armas místicas y buenos deseos

Para quienes prefieren un diseño artístico y simbólico que luzca elegante sobre cualquier escritorio o repisa.

5 plantillas de tarjetas navideñas de Rumi, Mira y Zoey para regalar a tus amigas 5 plantillas de tarjetas navideñas de Rumi, Mira y Zoey para regalar a tus amigas

Consejos para imprimir y presentar mejor tus tarjetas de Navidad de K-Pop Demon Hunters

Elige papel con buen cuerpo, imprime tus plantillas en cartulina opalina lisa, papel couché de 250 gramos o cartulina perlada para que las tarjetas se mantengan firmes y los colores resalten.

Cuida los cortes y dobleces, si haces tarjetas plegables, marca suavemente la línea central con la parte trasera de unas tijeras y una regla antes de doblar; así evitarás que el papel se agriete en el lobo.

Finalmente, combina con sobres de colores, guarda cada tarjeta dentro de un sobre en tono morado, negro mate, plateado o papel kraft decorado con calcomanías de estrellas para sorprender antes de abrirla.