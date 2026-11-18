No cabe duda que una de las caricaturas favoritas de muchas pequeñas, sin lugar a dudas es My Little Pony. Uno de los personajes que mejor recibimiento ha tenido ha sido Fluttershy debido a que el pegaso destaca por colores muy llamativos como el rosa y amarillo además de que representa bondad ya mistad, sin dejar de lado que vive en un bosque y convive con muchos animales.

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Fluttershy de My Little Pony: Plantillas de hojas de tamaño carta para imprimir gratis y colorear con colores de madera

A continuación te presentamos 4 plantillas gratis para imprimir y colorear de Fluttershy de My Little Pony. El personaje luce en contextos y formas distintas por lo que hay una hoja para cada tipo de personalidad. Al ser en blanco y negro existen libertad creativa para colorear y rellenar los espacios en blanco.

Plantilla de Fluttershy de My Little Pony con lentes para imprimir gratis y colorear

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene al personaje de Fluttershy de My Little Pony con lentes además de que como accesorio tiene un sombrero. Además de esto el fondo cuenta con flores, una cámara, un tierno conejo y algunas frases y palabras como «fake it till you make it», la cual significa “Finge hasta que lo logres”; además de esto también cuenta con la palabra “Ponyville”.

Plantilla de Fluttershy de My Little Pony con castillo para imprimir gratis y colorear

Esta hoja con Fluttershy de My Little Pony, como su nombre lo indica tiene un castillo de fondo; este elemento es perfecto para las personas que aman la magia y la fantasía ya que le añade un toque más mágico a la plantilla. Por otro lado, Fluttershy aparece como protagonista sobre un pasto con flores. Recuerda que tendrás toda la libertad creativa para colorear.

Plantilla de Fluttershy de My Little Pony con animales para imprimir gratis y colorear

Esta plantilla, como su nombre lo dice, tiene como protagonista a Fluttershy de My Little Pony, quien se encuentra con animales como conejos y armadillos, esto sin lugar a dudas caracteriza al personaje ya que este vive en el bosque y convive todo el tiempo con animales, algo que la ha hecho uno de los personajes más queridos.

Plantilla de Fluttershy de My Little Pony versión cumpleaños para imprimir gratis y colorear

Esta plantilla, como su nombre lo indica, es de Fluttershy de My Little Pony, pero en una versión de cumpleaños. El personaje aparece con un pastel, un sombrero de festejo, serpentina, regalo, velas, y globos; esta es una plantilla perfecta para colorear en eventos de cumpleaños.