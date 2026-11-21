Peppa Pig es uno de los personajes favoritos de los más pequeños por lo que buscan llevarlos con ellos de diferentes formas. Es por esto que en esta oportunidad te vamos a contar cómo obtener parches de este personaje para colocar en la ropa y personalizarla.

¿Cómo hacer parches de Peppa Pig?

Parches de pañolenci (fieltro) en capas

Aquí tenemos una de las opciones más fáciles de poder llevar a cabo para quienes no tienen experiencia en la costura. Lo que debes hacer es imprimir una silueta de Peppa, córtala por partes (cabeza, orejas, hocico, mejilla, vestido rojo) y úsalas como molde sobre pañolenci rosa, fucsia y rojo.

Luego procede a unir todas las piezas con silicona líquida o pegamento para tela, realiza los ojos y la sonrisa con un marcador textil negro. Puedes coserlo o pegarlo directamente en la prenda.

Parche (Pinterest/Pinterest)

Apliques con papel termoadhesivo (entretela doble faz)

Esta es una buena opción para obtener un acabado liso y profesional sin necesidad de bordar toda la figura. El procedimiento consiste en planchar el papel termoadhesivo (como el papel BFA o friselina doble faz) sobre el reverso de retazos de tela de algodón de los colores del personaje. Luego vas a recortar cada pieza siguiendo un molde, retira el papel protector y plánchalo sobre la ropa.

Si quieres que el parche resista los lavados pues tendrás que repasar todo el contorno exterior e interior con puntadas zigzag tupida a máquina o punto festón a mano.

Bordado tradicional sobre tela base (tipo escudo)

Esta es una buena idea para poder obtener el acabado de los parches comprados. Lo que tienes que hacer es calcar el dibujo de Peppa en una tela de gabardina, lona o jean viejo. Continúa rellenando el diseño usando el punto relleno o punto cadeneta con hilo mouliné.

Procede a recortar dejando un margen de medio centímetro, borda todo el borde con punto festón para poder sella y luego lo coses a la prenda.

Parches pintados sobre jean reciclado

En este caso tenemos una opción para que puedas personalizar las camperas o mochilas. El primer paso es recortar un círculo, corazón o silueta de Peppa en tela de jean. Luego vas a aplicar una base de pintura acrílica blanca para tela para que los colores resalten, y luego pinta al personaje con pintura textil.

Deshilacha los bordes del jean si quieres un estilo rústico y lo pegas con pegamento textil.

Parche (pinterest/Pinterest)

Impresión en papel transfer sobre tela

Por último, tenemos esta opción donde puedes incluir a los personajes que desees de la serie animada. Imprime los diseños que más te gusten en papel transfer para telas. Plancha la imagen sobre un trozo de tela blanca de algodón.

Luego recorta el contorno de los personajes procurando dejar el borde blanco y los unes a la ropa con papel termoadhesivo o puntadas decorativas.