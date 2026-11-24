La noche de Nochevieja representa mucho más que una celebración; es un umbral simbólico para agradecer lo aprendido, soltar lo que ya no suma y enfocar la intención hacia nuevos proyectos.

Realizar rituales con laurel, canela y lentejas para el 31 de diciembre es una de las tradiciones más arraigadas en los hogares mexicanos y latinoamericanos para llamar a la estabilidad económica y abrir caminos en 2027.

Cómo atraer abundancia y abrir caminos en 2027

El ritual de las lentejas en los bolsillos y la lluvia de la abundancia

Justo a las 12:0 de la noche del 31 de diciembre, mientras suenan las campanadas, toma un puñado de lentejas con tu mano derecha y lánzalas suavemente hacia arriba sobre tu cabeza visualizando que la prosperidad cae sobre ti.

Rituales con laurel, canela y lentejas para el 31 de diciembre: cómo atraer abundancia y abrir caminos en 2027 Rituales con laurel, canela y lentejas para el 31 de diciembre: cómo atraer abundancia y abrir caminos en 2027

Amuleto de laurel y canela para la billetera

Antes de la cena de Fin de Año, escribe sobre la hoja de laurel una palabra clave que defina tu meta para 2027, como prosperidad, éxito o estabilidad. Envuelve la hoja de laurel y la rama de canela dentro del billete doblado hacia ti.

Sahumerio de limpieza y apertura de caminos antes de la medianoche

Alrededor de las 11:00 de la noche, enciende el carbón con precaución dentro del recipiente y coloca encima el laurel y la canela. Recorre las habitaciones desde el fondo de la casa hacia la puerta principal dejando que el humo aromático purifique el ambiente.

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Plato de la abundancia para el centro de la mesa de Año Nuevo

Coloca las lentejas formando una cama uniforme en el plato, clava las ramas de canela en el centro, distribuye las hojas de laurel alrededor y coloca las monedas encima formando un círculo.

Para potenciar los rituales que hagas en Fin de Año, enfócate en la intención y la gratitud; ordena y limpia tu hogar previamente; además de tener mucha precaución al usar fuego, si realizas sahumerios o enciendes velas durante la noche del 31 de diciembre.