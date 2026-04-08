5 posturas de yoga para hacer en los primeros minutos de la mañana que cambiarán tu día por completo

Practicar yoga durante los primeros minutos de la mañana puede cambiar por completo tu día, ya que ayuda a activar el cuerpo, mejorar la concentración y equilibrar la energía desde temprano. Con solo unos minutos de movimiento consciente, es posible reducir la rigidez, estimular la circulación y preparar la mente para la jornada.

Especialistas en bienestar coinciden en que el momento del despertar es clave para establecer el tono del día. "El yoga matutino no solo despierta el cuerpo, también calma la mente y mejora la conexión con uno mismo", explica Adriene Mishler, instructora reconocida a nivel internacional y fundadora de Yoga With Adriene.

Rutina de yoga matutina: las 5 posturas clave para empezar el día con energía

Estas 5 posturas de yoga son ideales para realizar apenas te levantas, incluso sin salir de casa y sin necesidad de experiencia previa:



Postura del gato-vaca (Marjaryasana-Bitilasana): ayuda a movilizar la columna, liberar tensiones y mejorar la respiración. Ideal para despertar el cuerpo de forma suave.

ayuda a movilizar la columna, liberar tensiones y mejorar la respiración. Ideal para despertar el cuerpo de forma suave. Perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana): activa todo el cuerpo, estira piernas y espalda, y favorece la circulación.

activa todo el cuerpo, estira piernas y espalda, y favorece la circulación. Postura del niño (Balasana): perfecta para relajar la mente y estirar suavemente la zona lumbar.

perfecta para relajar la mente y estirar suavemente la zona lumbar. Saludo al sol (Surya Namaskar): una secuencia dinámica que combina varias posturas y activa músculos, respiración y enfoque mental.

una secuencia dinámica que combina varias posturas y activa músculos, respiración y enfoque mental. Postura de la montaña (Tadasana): mejora la postura y ayuda a tomar conciencia del cuerpo antes de iniciar el día.

¿Cuáles son los beneficios de practicar yoga por la mañana según los expertos?

Realizar yoga al comenzar el día tiene múltiples beneficios respaldados por especialistas en salud y bienestar. La profesora de yoga y terapeuta Tiffany Cruikshank señala que los movimientos suaves al despertar ayudan a reducir el estrés y mejorar la movilidad desde temprano.

Entre los principales beneficios se encuentran:



Mejora de la flexibilidad y movilidad articular

Activación de la circulación y la respiración

Reducción de la tensión acumulada durante la noche

Mayor claridad mental y enfoque

Sensación general de equilibrio y bienestar

Además, dedicar unos minutos a esta práctica puede convertirse en un hábito clave para mejorar la calidad de vida a largo plazo. Incorporar estas posturas en la rutina diaria no requiere grandes esfuerzos, pero sí constancia.