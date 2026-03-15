Los movimientos de yoga que debes hacer para relajarte y prevenir el insomnio

En la actualidad, hay movimientos de yoga que, además de ayudarnos a estilizar, son grandes aliados de relajación, en especial al momento de dormir, ya que ellos se convierten en una gran alternativa para poder prevenir el insomnio por las noches.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos algunas posiciones que debes hacer para relajarte al acostarte, alternativas que son muy fáciles de hacer y con las que observarás cambios notables.

¿Qué tipo de yoga es bueno para dormir?

Para poder prevenir el insomnio, es importante que los movimientos de yoga que hagamos sean para calmar, disminuir el estrés y relajar diversas partes del cuerpo. Por lo que se recomienda hacer los siguientes ejercicios para prevenir el insomnio y para relajarte:

Sentada con la espalda recta, frota tus manos, colócalas sobre tus ojos y dirígete hacia las sienes.

Deja caer la barbilla hacia el pecho y comienza a realizar círculos con tu cabeza.

Mueve tus hombros, haciendo círculos.

Une tus manos y forma un círculo, como si estuvieras agarrando una pelota, y muévelo a los lados; va a relajar tu columna.

Al exhalar, mueve tu espalda hacia adelante, y al inhalar, sube.

Tuerce tu espalda a los lados para poder relajar.

Recuéstate en la cama y acerca tus rodillas a tu pecho.

Híncate y recuesta tu torso sobre una almohada.

Se recomienda que cada uno de los ejercicios se haga durante 20 segundos para asegurarnos de relajar el cuerpo lo mejor posible, una técnica de la que pocos hablan y sus grandes efectos.

¿Qué causa el insomnio?

La Biblioteca Nacional de Medicina explica que las causas del insomnio pueden ser situaciones de estrés, presiones, algún evento traumático, consumo de sustancias (cafeína, tabaco o alcohol) o por el uso de pantallas.

Para prevenir el insomnio, además de usar los movimientos de yoga que te compartimos, se recomienda evitar el consumo de cafeína, no tomar alcohol, dejar las pantallas 2 horas antes y hacer actividades para relajarte, con la finalidad de poder disminuir el estrés.