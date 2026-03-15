Los movimientos de yoga que debes hacer para relajarte y prevenir el insomnio
¡Pasas horas sin poder dormir! Conoce los movimientos de yoga que puedes hacer en tu cama; son sencillos de hacer y te van a ayudar a prevenir el insomnio
En la actualidad, hay movimientos de yoga que, además de ayudarnos a estilizar, son grandes aliados de relajación, en especial al momento de dormir, ya que ellos se convierten en una gran alternativa para poder prevenir el insomnio por las noches.
Para que lo puedas intentar, te detallaremos algunas posiciones que debes hacer para relajarte al acostarte, alternativas que son muy fáciles de hacer y con las que observarás cambios notables.
¿Qué tipo de yoga es bueno para dormir?
Para poder prevenir el insomnio, es importante que los movimientos de yoga que hagamos sean para calmar, disminuir el estrés y relajar diversas partes del cuerpo. Por lo que se recomienda hacer los siguientes ejercicios para prevenir el insomnio y para relajarte:
- Sentada con la espalda recta, frota tus manos, colócalas sobre tus ojos y dirígete hacia las sienes.
- Deja caer la barbilla hacia el pecho y comienza a realizar círculos con tu cabeza.
- Mueve tus hombros, haciendo círculos.
- Une tus manos y forma un círculo, como si estuvieras agarrando una pelota, y muévelo a los lados; va a relajar tu columna.
- Al exhalar, mueve tu espalda hacia adelante, y al inhalar, sube.
- Tuerce tu espalda a los lados para poder relajar.
- Recuéstate en la cama y acerca tus rodillas a tu pecho.
- Híncate y recuesta tu torso sobre una almohada.
Se recomienda que cada uno de los ejercicios se haga durante 20 segundos para asegurarnos de relajar el cuerpo lo mejor posible, una técnica de la que pocos hablan y sus grandes efectos.
@karla.yoga Duerme como bebé con esta rutina de yoga. Te va a ayudar a relajarte y conciliar el sueño. Sosten cada postura durante 1 a 3 minutos Puedes hacer la rutina en tu cama #yogaparadormir #yogaparadormirmejor #yogaparadormirbien #rutinadeyoga #tipsparadormirmejor #yogaparaelinsomnio #yogaenespañol ♬ Stories 2 - Danilo Stankovic
¿Qué causa el insomnio?
La Biblioteca Nacional de Medicina explica que las causas del insomnio pueden ser situaciones de estrés, presiones, algún evento traumático, consumo de sustancias (cafeína, tabaco o alcohol) o por el uso de pantallas.
Para prevenir el insomnio, además de usar los movimientos de yoga que te compartimos, se recomienda evitar el consumo de cafeína, no tomar alcohol, dejar las pantallas 2 horas antes y hacer actividades para relajarte, con la finalidad de poder disminuir el estrés.
@matahariyoga ¿Te cuesta dormir? ¿Tienes insomnio? ¿Te sientes tensa y agotada al final del día? Haz esta secuencia de yoga restaurativo para descansar profundamente y relajar la mente . Por cierto, el kimono que llevo en el vídeo es de @madreindia_shop una de mis prendas favoritas que me enviaron, me encanta usarla tanto para mis prácticas de yoga más restaurativo y meditaciones como para ocasiones especiales donde quiero ir cómoda, pero sentirme bonita 💗, además es reversible 😍 . Como os expliqué hace un tiempo, @Madre_india es el proyecto de Sandra. Sandra es también profesora de yoga, cuando nos conocimos me contó cómo el yoga transformó su vida. Entiende el yoga como un espacio de cuidado donde uno viene a compartir, y desde ahí todos sus propósitos giran en torno a esta filosofía; ¿Por qué os cuento todo esto? Porque Madre India no es solo una tienda, es un proyecto que colabora con diversas causas sociales, proyectos sin ánimo de lucro que ayudan a personas con menos oportunidades o recursos. Sus materiales son sostenibles, reciclados y ecológicos. Además, cada acción que toma el proyecto se cuestiona que aquello que se propone no comprometa las necesidades de futuras generaciones, creando un impacto positivo en la Tierra. . Tenéis toda su información de manera transparente en la web en el apartado de filosofía. Os invito a visitar su tienda, tenéis el enlace en mi perfil, y os dejo por aquí un REGALITO que me han dejado para todos vosotros, 5% de descuento en toda la tienda con el código MATAHARI. . Espero que lo disfrutéis y le deis mucho amor a este precioso proyecto 💗 #yoga #yogarestaurativo #yoganidra #yogafacial #yogaencasa #yogaparadormir #secuenciadeyoga #duermebien #adiosinsomnio #relajacion #liberatension #bienestar #matahariyoga ♬ Soft piano lo-fi(794915) - kai