Las estampas se han vuelto uno de los elementos más utilizados en el mundo de la papelería debido a que permite poder personalizar cualquier elemento de la mejor manera.

En esta oportunidad te vamos a contar cuáles son las mejores estampas brillantes de Baby Saja y Zoey de KPop Demon Hunters. Estas son grandes ideas para llevar a cabo.

¿Cuáles son las mejores estampas brillantes?

Baby Saja – Edición Tornasol / Soda Pop

Este es un estilo que combina los tonos pasteles como el celeste del cabello y el rosa del suéter que se une a un laminado holográfico de estrellas y diamantes. En cuanto a los detalles se suelen incluir referencias a su presentación musical con los Saja Boys, como su gorro amarillo, burbujas y botellas de refresco (Soda Pop) que resaltan al reflejar la luz.

Baby Saja (Pinterest /Pinterest)

Zoey – Kawaii Ramen / Chibi Brillante

Aquí nos encontramos con Zoey que aparece con una ilustración chibi que ofrece unos bordes troquelados en vinilo holográfico arcoíris o un efecto de “vidrio roto”. Allí la vemos a La Guerrera comiendo ramen y aparece con colores vibrantes que cambian de tonalidad según el ángulo de la luz.

Zoey – Pase VIP All Access (HUNTR/X World Tour)

En este caso tenemos un diseño que se presenta como un tipo credencial o tarjeta coleccionable que ofrece un acabado iridiscente metálico. Allí podemos ver el retrato de Zoey que aparece con una pose de escenario.

A esto se le agrega su firma y el emblema de la gira mundial de HUNTR/X, es ideal para decorar fundas de celular, cuadernos o termos.

Zoe (Pinterest/Pinterest)

¿Dónde conseguirlas o cómo hacerlas?

En tiendas locales y online: puedes comprar los stickers vinílicos brillantes y resistentes de los Saja Boys y HUNTR/X en plataformas como Mercado Libre o tiendas de diseño.

También puedes optar por hacerlas en tu casa descargando los diseños e imprimirlos en papel fotográfico autoadhesivo y cubrirlos con un laminado holográfico en frío (contact tornasol) para lograr el efecto brillante.