5 tipos de escote en ‘V’ y estructurados que alargan el cuello, adelgazan el rostro y estilizan la parte superior del cuerpo

Un detalle que suele pasar desapercibido en la ropa, pero que influye directamente en cómo se ajusta a la silueta, es el escote. Y cuando se trata de looks favorecedores y sofisticados, el estilo en "V" es una excelente alternativa, sobre todo si se fusiona con prendas bien estructuradas que cumplen con la función de resaltar la figura y hacer que el cuello se vea estilizado sin exagerar.

¿Por qué el escote en "V" favorece a todos los tipos de cuerpos? 5 opciones que afinan la cara y alargan el cuello al instante