Cómo llevar collares para lucir elegante en cualquier lugar

Los accesorios son parte fundamental de cualquier look y tienen la capacidad de elevarlos sin que se vea exagerado, siempre y cuando se elijan los modelos adecuados. En el caso de los collares, la clave está en apostar por diseños que combinen bien con los escotes y aporten equilibrio a la imagen; ya sea con delicados dijes que quedan tipo gargantilla o con cadenas estilo chunky para estilizar el cuello de forma sutil.

3 tips para usar collares y elevar todos tus atuendos al instante

Elige los collares según el escote . Además del color y material, un aspecto primordial a considerar al usar collares es el escote de la ropa, ya que de esto depende cómo se ajustaran al look total . De acuerdo con la guía de estilo de The Wardrobe Consultant , e l collar debe complementar y no quitar protagonismo de las prendas . De manera general, las recomendaciones son las siguientes: - Escotes redondos con gargantillas delicadas que imiten la forma del cuello.

- Escotes altos con collares largos por debajo de la clavícula.

- Escotes en V con collares llamativos y dijes. Los collares son un excelente complemento para cualquier look|Pinterest, Freepik

Combina metales con estilo . Existe la creencia de que los metales no pueden mezclarse en los outfits porque se ve poco elegantes, pero la realidad es que esta "regla" ya está obsoleta y ahora la tendencia es fusionar texturas al pormayor. Con los collares no es la excepción y la mezcla de dorado con plateado queda espectacular, sobre todo en ocasiones donde se quieren acaparar las miradas. Prueba con una cadena ligera color oro y una un poco más gruesa en tonos plateados. Si quieres algo todavía más atrevido, puedes sumar un tono extra, ya sea "rose gold" o bronce. En cuanto a la ropa, lo ideal es apostar por prendas que no tengan demasiados relieves para no saturar visualmente. Combinar tamaños y texturas de los collares es un gran acierto para elevar los looks|Pinterest

Cuida el estilismo y apariencia de los collares. De nada servirá que sigas al pie de la letra los consejos para usar collares y lucir sofisticada en cualquier ocasión, si no le prestas atención a los pequeños detalles que forman parte de la imagen. Así que para evitar una apariencia descuidada o poco prolija, revisa que cualquier collar que te pongas esté en buen estado; que conserve todas sus piedritas, que los eslabones no estén enredados ni haya zonas muy desgastadas. Para que los collares luzcan impecables, hay que cuidar que no estén desgastados ni enredados|Pinterest, Canva

Con estos sencillos trucos de moda para usar collares, te verás espectacular hasta con los looks más básicos. Todo gracias a que se trata de un tipo de accesorio que funciona muy bien como punto focal y hace resaltar la ropa de manera sutil.