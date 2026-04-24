4 ideas de blusas que te ayudan a disimular la panza y te harán lucir más delgada
La ropa puede ser una gran aliada de estilo a la hora de “ocultar” aquellos aspectos que no nos encantan, como las blusas que cumplen con disimular la panza.
Las blusas son una de esas prendas que no pueden faltar en el guardarropa porque sirven muy bien para armar desde atuendos básicos a looks un tanto más sofisticados. Además, cuando se elige el modelo correcto, este tipo de ropa es ideal para disimular ciertas zonas de nuestro cuerpo que no nos encantan, como podría serlo la temida "panza" o el abdomen inflamado.
La clave para usar una blusa que tenga efecto "adelgazante" casi inmediato, consiste simplemente en apostar por los cortes adecuados, que se acoplen bien a la silueta y brinden un efecto favorecedor de manera sutil. Lo mejor es que estos son de los trucos de moda que les funcionan muy bien a mujeres de todas las edades y tallas, ya que están enfocados en sacarle provecho a la figura más que a renegar de ella.
¿Qué blusas sirven para disimular la panza? Los mejores modelos para estilizar la silueta sin fajas
- Con drapeados laterales. Los diseños de tops y blusas que tienen pliegues a los lados son una de las mejores opciones cuando se busca favorecer la imagen al instante. Esto gracias a que el drapeado acentúa la cintura para dirigir a esta parte las miradas; mientras que al mismo tiempo evita que la tela se pegue por completo al cuerpo, lo que elimina visualmente los molestos "rollitos".
- Blusas asimétricas para disimular la panza de manera sutil. Si no quieres usar fajas y prefieres la ropa que te haga sentir cómoda, entonces los tops que vienen con estructura asimétrica podrían ser tu mejor opción para estilizar la figura. De acuerdo con el sitio especializado 40+ Style, este tipo de diseños crean líneas que suavizan visualmente el cuerpo, además de que son modernas y atemporales.
- Camisas con rayas verticales. Aunque antes solía pensarse que las rayas eran enemigas acérrimas cuando se trataba de disimular la panza, en realidad las blusas y camisas que llevan estos estampados sí pueden crear una imagen absolutamente favorecedora. El secreto está en usar los estilos correctos, que en este caso son las líneas verticales, cuya ventaja está en que alargan la figura y te hacen ver más esbelta.
- Blusas con corte en "V" para verte fresca y estilizada. Entre las tendencias de moda que estarán arrasando en la primavera 2026, están los tops con escote en corte "V", que son muy frescos y femeninos. Por si fuera poco, son de esa ropa que "oculta" el vientre pronunciado porque enfoca la atención en la parte del cuello y el pecho.