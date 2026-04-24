4 ideas de blusas que te ayudan a disimular la panza y te harán lucir más delgada

Las blusas son una de esas prendas que no pueden faltar en el guardarropa porque sirven muy bien para armar desde atuendos básicos a looks un tanto más sofisticados. Además, cuando se elige el modelo correcto, este tipo de ropa es ideal para disimular ciertas zonas de nuestro cuerpo que no nos encantan, como podría serlo la temida "panza" o el abdomen inflamado.

La clave para usar una blusa que tenga efecto "adelgazante" casi inmediato, consiste simplemente en apostar por los cortes adecuados, que se acoplen bien a la silueta y brinden un efecto favorecedor de manera sutil. Lo mejor es que estos son de los trucos de moda que les funcionan muy bien a mujeres de todas las edades y tallas, ya que están enfocados en sacarle provecho a la figura más que a renegar de ella.

¿Qué blusas sirven para disimular la panza? Los mejores modelos para estilizar la silueta sin fajas