Decorar la casa durante las fiestas no requiere comprar figuras costosas ni utilizar herramientas especiales. Con hojas blancas, cartulina, tijeras y pegamento, es posible crear pequeños arbolitos de Navidad solo recortando estas plantillas para colocar muebles, escritorios, repisas o mesas. También puedes optar por estos 8 pinos que estarán en tendencia en 2026.

Algunas propuestas requieren únicamente cortar siluetas y pegarlas sobre otra superficie, mientras que otras necesitan dobleces y uniones para conseguir volumen. Pero si no sabes de qué lado poner al lado del árbol de Navidad, estas 5 ideas bonitas aprovechan cualquier espacio vacío.

DIY para imprimir: cómo hacer arbolitos de Navidad solo recortando estas plantillas DIY para imprimir: cómo hacer arbolitos de Navidad solo recortando estas plantillas (IA)

Los arbolitos de Navidad para decorar

1. Pino clásico con silueta triangular: Esta alternativa utiliza una figura triangular con varios niveles que representan las ramas. El diseño necesita una hoja verde, tijeras y una base de cartón para conservar la estructura. Después de recortar el contorno, puedes añadir una estrella amarilla en la parte superior y pequeños círculos de papel como esferas decorativas.

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2. Pino con tiras de papel de diferentes tamaños: Este diseño utiliza rectángulos horizontales que disminuyen de longitud desde la base hasta la punta. La primera pieza debe ser la más larga y las siguientes necesitan una medida menor para formar la silueta triangular. Al final, una estrella completa la parte superior y un rectángulo pequeño funciona como tronco.

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3. Figura tridimensional con cuatro piezas dobladas: El procedimiento requiere cuatro siluetas iguales, cada una con un doblez vertical por la mitad. Después, se unen las caras posteriores con pegamento hasta formar una estructura tridimensional que mantiene las ramas distribuidas alrededor del centro.

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4. Pino por niveles con ramas superpuestas: Este modelo utiliza tres piezas principales de distintos tamaños para formar una figura con volumen. La base debe tener la mayor superficie, la sección intermedia necesita dimensiones menores y la parte superior debe terminar en una punta. Cada nivel se coloca sobre el anterior con pegamento, mientras que un pequeño tronco sostiene la estructura.